L’escriptora Sara Mesa protagoniza demà la taula redona del cicle «Literatura i música pop al Palau»

L’escriptora Sara Mesa, acompanyada per la periodista i divulgadora literària Irene Rodrigo, protagonitzarà este dissabte la tercera sessió del cicle «Literatura i música pop al Palau», a la sala Martín y Soler del Palau de la Música. Coordinat i moderat pel periodista i escriptor Rafa Cervera, el cicle planteja una sèrie de taules redones sobre com la música pop s’ha convertit en una influència per a l’activitat d’escriptors en l’actualitat.



La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha valorat la resposta del públic a este cicle, que «permet descobrir a través d’un format de qualitat i molt interactiu la relació, les possibilitats i la mútua inspiració que s’establix entre la música i la literatura dels nostres dies».



La tercera sessió del cicle «Literatura i música pop al Palau» té com a protagonista l’escriptora madrilenya Sara Mesa, una de les veus narratives més destacades de l’última dècada. La seua primera obra publicada va ser el poemari Este jilguero agenda (2007) i, posteriorment, es va decantar cap a la narrativa, primer com a autora de relats, com La sobriedad del galápago (2008) i No es fácil ser verde (2009). Però és la seua faceta com a novel·lista la que li conferix una notorietat que ha anat en augment des que en 2011 va guanyar el Premi Màlaga amb Un incendio invisible. Fou finalista del Premi Herralde de Novel·la per Cuatro por cuatro (2012) i, amb Cicatriz (2015), va obtindre el premi El Ojo Crítico de Narrativa. Cara de pan, la seua última novel·la fins hui, ha estat en les llistes dels millors llibres de l’any.



Acompanyant l’escriptora estarà la periodista i divulgadora literària Irene Rodrigo, codirectora i presentadora del programa d’À Punt Una habitació pròpia, i creadora del canal en línia Léeme.



La pròxima cita del cicle serà el 16 de novembre i la protagonitzaran el poeta, novel·lista i assagista Agustín Fernández Mallo, que abraça la música pop dins del seu concepte de postpoesia i usa diverses referències musicals en la seua ficció. L’autor participarà al costat de la filòloga, poeta i música Carolina Otero.