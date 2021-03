L’escuderia alzirenya Campos Racing revela la renovada imatge dels seus monoplaces per a 2021

Print This Post

Els monoplaces de Campos Racing reten homenatge a Adrián Campos i al primer monoplaça de l’escuderia en el seu nou disseny per a la temporada 2021

Com cada any, Campos Racing dona a conéixer els colors amb els quals lluiran els seus monoplaces de F2, F3 i F4 dates abans de l’inici de la vint-i-tresena temporada consecutiva de l’escuderia al més alt nivell internacional. El retorn al color blanc, el més utilitzat en tota la història de l’escuderia; els quadres característics d’aquell primer cotxe conduït per Marc Gené i Antonio García en 1998; juntament amb la signatura i el logo commemoratiu del nostre fundador i president Adrián Campos qui recentment ens va deixar; seran els senyals d’identitat de Campos Racing en la pista en aquesta primera temporada de carreres sense la seua ànima máter.

Tot l’equip treballa intensament per a oferir el màxim als seus nou pilots: Ralph Boschung i Gianluca Petecof en Fórmula 2; Lorenzo Colombo, Amaury Cordeel i el tercer pilot que s’anunciarà imminentment en Fórmula 3; a més d’Alex García, Sebastian Ögaard, Pepe Martí i Oleksandr Partyshev en la F4 espanyola. Esperem que tots ells lluïsquen amb orgull els nostres colors pels circuits d’aquestes tres competicions.

Finament, agraïm igualment als companys de viatge amb els quals comptem la confiança depositada en nosaltres: els nostres patrocinadors Blinker, OK MOBILITY, Vincolores i Hoffman Watches i els col·laboradors Florida Universitària, OMP, 226ERS, Bracket Clothes i Fujifilm.