L’escultura del pintor José Ribera, obra de Mariano Benlliure, recupera la seua esplendor

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals ha restaurat una de les peces escultòriques més importants de Benlliure en via pública

L’escultura del pintor José Ribera, conegut com “El Españoleto”, obra del reconegut escultor valencià Mariano Benlliure, que està situada en la plaça del Poeta Llorente, ha sigut restaurada i ha recuperat el seu aspecte i la seua esplendor original. L’Ajuntament de València, a través del Servici de Patrimoni Històric i Artístic de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, ha impulsat la intervenció sobre esta peça artística, que constitueix una de les obres escultòriques més importants de Benlliure situades en la via pública.

Tal com ha explicat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, la iniciativa s’emmarca en la commemoració del 75° aniversari de la defunció del gran artista i escultor valencià Mariano Benlliure, que tindrà lloc l’any vinent, 2022. Des del Servici de Patrimoni Històric i Artístic de l’Ajuntament s’ha dut a terme una exhaustiva intervenció en paràmetres de neteja i restauració de l’obra que, tal com s’ha subratllat des de la Regidoria, “permetrà la conservació del monument i una nova lectura de la seua imatge”.

La realització d’esta obra escultòrica va ser encarregada a Mariano Benlliure quan este només comptava amb 23 anys d’edat, i va ser la creació que li va consagrar com a gran i reconegut artista. L’escultura està realitzada en bronze, i s’alça sobre un pedestal de marbre de Carrara de planta octogonal, als costats de la qual presenta els escuts de València, Xàtiva i la Reial Acadèmia de Sant Carles, i al capdavant, una cartel·la amb la inscripció “A Ribera”.

La peça va ser inaugurada l’any 1888, i la seua primera ubicació va ser la plaça del Temple, enfront de la seu actual de la Delegació del Govern. Uns anys després, en 1095, el monument va ser traslladat als jardins de l’antiga plaça de Sant Francesc (hui, la plaça de l’Ajuntament), on va estar fins a 1931, any en què va ser col·locada de nou en les proximitats del seu primer emplaçament, l’actual plaça del Poeta Llorente.

La restauració ha sigut duta a terme per l’empresa Noema Restauradores S.L, que ha efectuat els treballs de neteja i recuperació en el termini establit de mes i mig. El pressupost de la intervenció ha ascendit a 13.576,20 euros. Tal com s’ha explicat des de l’empresa, per a dur a terme l’actuació, es va realitzar un exhaustiu estudi previ de la creació, que ha permés identificar les diferents peces que la conformen, el seu especejament, soldadures, bevedors i pegats originals.

La primera acció a la qual va ser sotmesa la peça va ser una neteja en sec per tal d’eliminar l’important estrat de brutícia ambiental que l’afectava. Posteriorment, es van dur a terme diferents proves de solubilitat fins a verificar els dissolvents que permetrien dur a terme la neteja química de l’obra amb garanties, i deixar incòlumes les seues pàtines naturals.

Després de la seua neteja general, l’escultura ha sigut protegida amb un doble estrat: una resina acrílica en molt baixa proporció i un segon estrat de cera específica per a metalls. Així mateix, també s’ha procedit a restaurar el pedestal de marbre de Carrara, mitjançant l’ús de gels de neteja i amb una actuació de consolidació de la peça.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha explicat que esta intervenció “no sols és una mostra més del treball continu que realitzem en el marc del Pla de Restauració del Patrimoni per tal de cuidar del nostre patrimoni històric més preciat, sinó també del ferm compromís d’este Ajuntament amb la figura i llegat del pintor valencià Mariano Benlliure”.