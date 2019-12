L’Espai de Desenvolupament Local ofereix cursos de manipulació d’aliments i conducció de carretilles

Els curs de manipulació d’aliments es gratuït i el de conducció està subvencionat majoritàriament pel consistori

L’Espai de Desenvolupament Local de Carcaixent ha posat en marxa una nova edició del curs de manipulació d’aliments i, per primera vegada, de conducció de carretilles elevadores. Les dos formacions estan subvencionades pel consistori.



El programa de formació en higiene alimentària es realitzarà el proper 10 de desembre en horari de 10 a 14h al Centre d’Empreses. El curs de manipulació d’aliments va dirigit als sectors de comerç i hostaleria, té una durada de cinc hores i la inscripció és gratuïta. El contingut de la jornada serà eminentment pràctic i es tractaran aspectes com el control de qualitat dels aliments, els requisits generals i les característiques de les instal·lacions, les regles higièniques del manipulador d’aliments, la compra, recepció, emmagatzematge i conservació dels aliments, entre altres.



Per al dia 11 de desembre, també al Centre d’Empreses, s’oferirà per primera vegada, en col·laboració UNITEC Prevención, un curs per a l’obtenció del carnet per a la conducció de carretilles elevadores. La formació té un preu de 170€, dels quals les persones inscrites solament hauran de pagar 50€ ja que la resta està subvencionat per l’Ajuntament de Carcaixent. El curs proporciona la formació necessària per a l’obtenció del “carnet de carretilla elevadora”, coneixent aspectes del carretó elevador, la prevenció de riscos laborals i la prestació de primers auxilis en accidents laborals. Pel matí es realitzarà la part teòrica i per la vesprada la pràctica en les instal·lacions de la Brigada d’Obres i Serveis Municipals.



Sara Diert, regidora de Promoció Econòmica, ha manifestat que estos cursos responen a les demandes de les persones usuàries de l’Espai de Desenvolupament Local «des de l’Ajuntament de Carcaixent hem escoltat quines son les principals necessitats formatives, per això hem iniciat propostes formatives gratuïtes i majoritàriament subvencionades per a que siguen accessibles a tot el món i puguen optar a noves eixides professionals», ha explicat.

La inscripció es pot fer online o personalment en l’Espai de Desenvolupament Local.