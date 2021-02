L’Espai Joan Fuster acull una exposició sobre l’escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas dins dels actes commemoratius pel 8M a Sueca

Print This Post

Dins dels actes organitzats a Sueca amb motiu de la commemoració del 8M, Dia Internacional de la Dona, l’Espai Joan Fuster acull des de hui, i fins al pròxim 5 de març, l’exposició itinerant titulada Des de les fronteres del silenci. Carmelina Sánchez-Cutillas, una mostra organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i cedida temporalment a la nostra ciutat, que té per objectiu difondre la vida i obra d’esta escriptora valenciana del segle XX.

A l’acte d’obertura de l’exposició han acudit l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Cultura, Vladimir Micó; la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro, qui ha volgut mostrar el seu agraïment “per l’oportunitat que esta mostra itinerant s’haja pogut exposar a la nostra ciutat en unes dates tan assenyalades al voltant de la celebració del 8M, dins dels actes programats per a commemorar este dia, i la importància de donar a conéixer i visibilitzar dones que al llarg de la història han destacat de manera extraordinària en diferents camps”.

En paraules de l’organització, l’exposició consta de 12 panells “que realitzen un repàs pels aspectes personals i literaris més importants i destacats d’esta dona considerada avançada al seu temps. La primera part està dedicada a l’àmbit més personal i íntim. La cambra més estimada representa l’espai reservat a la lectura, la reflexió i el treball, on Carmelina Sánchez-Cutillas, rodejada dels seus llibres, va gestar una forta vocació literària. El món del passat, la segona part de la mostra, reflecteix l’obra de recerca històrica en la qual Sánchez-Cutillas denota una sòlida formació com a historiadora i investigadora. L’últim bloc se centra en la seua obra cabdal, Matèria de Bretanya, en la qual evoca i literaturitza els records d’infància de l’autora a Altea durant els anys previs a la Guerra Civil”.

Per la seua banda, l’Espai Joan Fuster completarà l’exposició amb continguts propis, com ara una mostra de la correspondència que van intercanviar Joan Fuster i Carmelina Sánchez-Cutillas, que posa en relleu la relació personal i literària que van mantindre en el temps; llibres de Carmelina Sánchez-Cutillas que tenia Fuster a la seua biblioteca personal, alguns dels quals contenen dedicatòries de l’escriptora; i, a fi de visibilitzar les dones escriptores, s’ha realitzat una selecció de llibres i cartes d’escriptores que van mantindre una relació d’amistat amb Fuster, com ara Montserrat Roig, Maria Beneyto, Maria Aurèlia Capmany, Mercè Rodoreda i Isabel-Clara Simó.

A causa de les mesures de seguretat establides per la crisi sanitària, les visites a l’exposició es gestionaran a través del telèfon 663002932 o el correu electrònic info@museujoanfuster.org.

Paral·lelament a l’exposició, i dins també dels actes previstos pel 8M, s’ha organitzat per a dilluns que ve 1 de març, a les 19 hores, una conferència en línia amb el títol Carmelina Sánchez-Cutillas, una dona rebel, a càrrec de M. Àngels Francés, professora de la Universitat d’Alacant i comissària de l’Any Carmelina Sánchez-Cutillas. Les persones interessades a accedir a la conferència, hauran d’enviar un correu a l’adreça info@museujoanfuster.org.