L’Espai Joan Fuster acull una Jornada en la qual s’aprofundeix en el vessant periodístic de l’escriptor

Connect on Linked in

L’Espai Joan Fuster de Sueca acull des d’este matí la celebració de la XIII Jornada Joan Fuster i el Periodisme que té per objectiu, com en edicions anteriors, “afavorir un espai per a la investigació acadèmica i universitària sobre aspectes de l’obra de Fuster que estan poc estudiats. D’alguna manera, que la Jornada se celebre a Sueca, gràcies a la col·laboració entre la Universitat de València i l’Ajuntament de la ciutat, afavoreix la seua obertura per a la realització d’activitats en altres llocs que no siguen els propis edificis de la Universitat. Sueca és un lloc emblemàtic i el propi Espai Joan Fuster un lloc molt important per a acollir este tipus d’activitats”, ha explicat el coordinador de la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València, Ferran Carbó.

Junt al propi Carbó, han sigut presents en l’obertura de la Jornada, la Directora del Servei General de Cultura de la Universitat de València, Adela Cortijo; el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Vladimir Micó; i l’alcalde de la ciutat, Dimas Vázquez qui, en la seua intervenció, ha agraït als organitzadors “l’oportunitat d’aprofundir encara més en l’obra de Fuster demostrant que el seu llegat és incombustible. Ens trobem a les portes de celebrar l’Any Fuster i quina millor manera de fer-ho que mantenint la seua obra més viva que mai!”.

Per a Ferran Carbó, triar el vessant periodístic de Joan Fuster en esta Jornada “era una assignatura pendent, a l’ésser esta la seua professió almenys durant tres dècades. Constitueix una parcel·la principal de la seua producció que sempre havia quedat una mica a un costat”. Al llarg del matí, estan intervenint en les diferents ponències programades, Josep Lluís Gómez Mompart, de la Universitat de València; Joan Manuel Tresserras, de la Universitat Autònoma de Barcelona; i Empar Marco, ex directora d’À Punt i periodista. Per a esta vesprada, s’han programat les intervencions de Francesc Pérez Moragón, director d’honor i assessor de l’Espai Joan Fuster; i Ángel Cano, de la Universitat de València.