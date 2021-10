L’Espai Joan Fuster de Sueca inaugura l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània del present curs

Este matí ha tingut lloc la inauguració de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània que ofereix l’Espai Joan Fuster de Sueca, i que consisteix en un programa d’innovació educativa que té com a objectiu difondre i dinamitzar l’obra de l’escriptor valencià d’acord amb la seua multiplicitat d’interessos, que comprenen camps tan diversos com la literatura, la música, les arts plàstiques, el periodisme, la filosofia, l’economia, la política i la història. “Enguany és el sisé en el qual l’Ajuntament de Sueca, junt a la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria, inaugurem l’Aula Didàctica. Enguany, a més, volem concedir-li un èmfasi especial per diversos motius, com són, la commemoració del centenari del naixement de Joan Fuster i la primícia d’oferir com a novetat en este curs, una especialització a l’Aula Didàctica destinada per primera vegada a l’alumnat de zero a sis anys, una franja d’edat que, a partir d’ara, tindrà l’opció també d’anar adquirint coneixements i experiències quant al que significa la visita a un museu”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Vladimir Micó.

“Per a la Conselleria d’Educació és molt important ressaltar la figura d’este autor, especialment l’any del centenari del seu naixement. Estem preparant diferents materials i unitats didàctiques perquè, a través d’ell, es treballa la tolerància, la democràcia i les ganes d’investigar, i es potencia que la joventut conega la seua obra”, ha assenyalat la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Reis Gallego.

Els alumnes de 1r l’ESO de l’Institut Joan Fuster han sigut els encarregats d’inaugurar l’Aula Didàctica en este curs.