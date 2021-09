L’espai municipal La Mutant oferirà estrenes internacionals i sinergies artístiques

Connect on Linked in

Maite Ibáñez explica que “la sala torna a apostar pel talent local i estatal i per exalçar el caràcter transgressor de les arts vives”

“El parèntesi de juliol i agost ha estat suficient perquè La Mutant, que a principis d’estiu va posar fi a deu mesos de programació ininterrompuda malgrat la pandèmia, reprenga l’activitat amb energies renovades i una identitat intacta”. “Així -tal com ha informat hui la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez- fins al proper mes de desembre, l’espai municipal oferirà una programació que torna a trencar amb les fronteres i els límits entre disciplines, i que una vegada més aposta per la contemporaneïtat i pel caràcter mutant i en constant moviment de les arts vives”.

La regidora d’Acció Cultural Maite Ibáñez, ha presentat la nova temporada de La Mutant acompanyada de la coordinadora artística de la sala, Marta Banyuls, i de diferents representants dels espectacles programats. La edil ha assenyalat que la programació de la nova temporada “respon al nostre interès d’oferir a la ciutadania unes propostes de qualitat del tall més contemporani i innovador en la creació d’arts escèniques”. També ha destacat “la varietat de propostes, festivals i gèneres que tenen cabuda en la programació, com arts vives, música, dansa, circ, teatre i audiovisual”, sense oblidar “la relació amb les associacions i creadors del sector o les trobades per professionals amb els artistes programats”. I per la seua banda, Marta Banyuls ha incidit en “l’esperit vertebrador i col·lectiu d’esta nova etapa: consolidació de línies de programació i començament de noves sinergies artístiques”.

Dues estrenes a Espanya a càrrec prestigiosos coreògrafs internacionals

Segons ha indicat la regidora, un dels “grans reclams” de la temporada de La Mutant, que arrencarà esta mateixa setmana amb la ja clàssica cita del Truenorayo Fest (dies 23, 24 i 25) serà l’estrena absoluta a Espanya de dues peces signades per dos referents de la dansa internacional. D’una banda, l’eslovac Anton Lachky, que presentarà a Les autres (17 d’octubre) a quatre personatges que es rebel·len contra el món plàstic en què viuen a través del ball. Per una altra, el belga Jan Martens, el muntatge Elisabeth Gets Her Way (19 i 20 de novembre), segueix els passos i el llegat de la talentosa música Elisabeth Cojnacka. A més, les propostes locals i nacionals estaran representades al llarg d’estos mesos per La Confiança (22 i 23 d’octubre), una reflexió dels valencians Produccions d’Ultramar sobre la societat violenta a través dels ulls d’una mare, i Explore el jardí dels Carpats (17 i 18 de desembre), reinvenció escènica del concepte de turisme a càrrec de la companyia barcelonina Josep i les seues Germanes.

Col·laboracions consolidades i nous vincles

Als seus habituals col·laboracions amb certàmens com La Cabina (el directe radiofònic de Carn Crua el 11 de novembre), VLC Pitch Fòrum (14 de novembre) o el Festival Internacional de Circ Contorsions (amb la posada en escena de Sopa, del col·lectiu Ateneu Popular 9 Barris, el 28 de novembre), La Mutant sumarà esta temporada noves aliances com l’IVAM, l’exposició Indústries / Matrius, Trames i Sons inclourà una sessió de música i performance el 15 d’octubre, o el Festival Internacional d’Art, Ciència i Tecnologia Volumens (12 i 13 de novembre), que este any es traslladarà per primera vegada fins a l’espai del carrer Joan Verdeguer.

Al mateix temps, La Mutant reforçarà al llarg d’estos mesos la seua sinergia amb altres sales com Escalante, acollint les representacions de El petit el 29 de setembre i Prometeu -una proposta d’Agrupació Senyor Serrano dirigida exclusivament a espectadors entre 7 i 12 anys- el 3 d’octubre, i també amb col·lectius com l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV). Este últim és un dels principals impulsors del projecte Circula!, un tren estatal de creació i formació en dansa que al desembre portarà fins a La Mutant les peces Retrats errants (dies 10 i 11), una mostra del talent de Group LaBolsa per a les creacions en viu, i Geneaología d’un desig (dia 12), una investigació sonora i espacial de la coreògrafa valenciana Lucía Jaén sobre el concepte de desig.

Un espai dedicat a la formació i el públic

Dins de les activitats A EL Voltant DE …, la sala acollirà sessions on es fomente la trobada amb els diferents creadors, de nou amb dues clares vessants: el públic general i els professionals. Del primer grup, destaquen les sessions protagonitzades per Produccions d’Ultramar, Ateneu Popular 9 Barris, Group LaBolsa, Lucía Jaén i Josep i les seues germanes, i, del segon, els tallers formatius que impartiran Jan Martens i Anton Lachky.