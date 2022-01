L’espectacle ‘Adeu!’ suspén les seues funcions al Teatre Rialto

Print This Post

Les funcions del 12 al 16 de gener se suspenen per un positiu en COVID

L’Institut Valencià de Cultura anuncia que, per causes alienes a la seua voluntat, se suspenen les funcions de l’espectacle ‘Adeu!’ del 12 al 16 de gener, per un positiu en COVID d’un dels membres del repartiment.

‘Adeu!’, dirigida per Lucas Escobedo, es va estrenar el passat 15 de desembre i concloïa la seua exhibició al Rialto aquest diumenge 16. La funció té previstes representacions, pròximament, en les seus de l’IVC d’Alacant i de Castelló.

La devolució de l’import de les entrades que ja han sigut venudes es farà segons el mitjà de pagament que s’haja utilitzat. En taquilla o en línia.

L’Institut Valencià de Cultura demana disculpes per les molèsties ocasionades als espectadors.