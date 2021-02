L’esport adaptat tornarà a brillar enguany a València

Connect on Linked in

Després d’un 2020 ple d’incertesa i successives cancel·lacions d’esdeveniments esportius, en 2021 les xiques d’Unlimited Wheels tornen de nou a reactivar el ciclisme adaptat i l’esport inclusiu a València.

Hem passat molts mesos d’escassetat esportiva, que per als amants dels grans esdeveniments sens dubte ha sigut llarg i desesperançador. Moltes organitzacions han vist parada la seua activitat, i els esdeveniments han arribat a comptagotes en tot el territori nacional.

València porta temps consolidant-se com un referent de l’esport adaptat, i a poc a poc tornen els esdeveniments a la normalitat. Més ben dit, a la nova normalitat, perquè encara disten molt de ser el que eren. Competicions a porta tancada, màscares, distància de seguretat, test diagnòstics, i un sense fi de reptes als quals hui dia s’han d’enfrontar els organitzadors d’aquestes proves perquè no cesse i muira l’esport en general. Perquè a tots ens agrada gaudir d’entrenaments, de l’aire lliure, d’agafar una bici o enfundar-se unes sabatilles, però siguem sincers, ens falta l’acció de la competició. Aqueixa en la qual l’adrenalina dels esportistes per guanyar et posa els pèls de punta i et puja les pulsacions. Aqueixa que et fa matinar per a veure’ls preparar-se i gaudir del ambientazo d’una bona carrera, un derbi clàssic, la velocitat, aplaudiments, crits, llàgrimes.. Sí, tot això ens fa molta falta. I encara que siga més costós, diferent, o difícil, des del Club Unlimited Wheels preparen un any ple d’esperança, amb propostes interessants per a revitalitzar l’esport adaptat i inclusiu de València, i per a retornar-nos la seua màgia.

No hi ha coronavirus que se’ls resistisca a aquestes xiques especialitzades en gestió esportiva i organització d’esdeveniments i projectes inclusius. El 2 d’Octubre ressalteu-ho en les vostres agendes, perquè torna el Gran Premi de València de Ciclisme Adaptat. La prova més multitudinària del circuit de Copes d’Espanya des dels seus inicis en 2018. I no és per a menys, ja que un any més serà l’emblemàtic Circuit Ricardo Tormo testimoni de totes les gestes que realitzaran els millors ciclistes d’Espanya. A més, ja consideren seriosament la possibilitat de presentar candidatura en ferma al Campionat d’Espanya, prova estrela del calendari nacional.

Tornarà també a l’octubre la publicació de la Guia de l’Esport Adaptat, enguany ampliada la seua cobertura ni més ni menys que a tota la Comunitat Valenciana, una revista de divulgació de l’esport adaptat en la qual tots aprenem sempre coses interessants. No te la perdes.

Com a projecte transversal a les seues activitats anuals, han creat una nova proposta d’Eco-Rutes per la Comunitat Valenciana, per a l’adaptació a tots els públics de rutes de contacte amb la naturalesa.

I per a acabar l’any, com a colofó i brindis a l’esperança, es proposen realitzar una nova edició del mític Saló d’Esport Inclusiu de València, que en 2017 va acostar l’esport adaptat a la societat valenciana amb experiències pràctiques de més de 28 modalitats obertes a tots els públics.

Ruth Aguilar i Ànima Aranda, sens dubte estan treballant intensament per a retornar-nos la il·lusió. I si tu també et vols unir al seu equip, es troben en plena campanya de suports per a poder continuar compartint amb el món les bondats de l’esport. Uneix-te.