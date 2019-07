L’esport com a forma de gaudir de l’estiu al Campus del Poli de Picassent

Els 175 participants del Campus Esportiu gaudeixen del mes de juliol amb activitats i tallers on l’esport, en totes les seues disciplines i modalitats, té un paper protagonista.



La pràctica esportiva és un pilar essencial per a mantenir una vida saludable siga l’edat que siga. Per esta raó naix este campus d’estiu que té com a exponent màxim la pràctica esportiva. Els participants, d’entre 3 i 14 anys, gaudeixen del mes de juliol realitzant tota mena d’activitats relacionades amb l’esport.



Una de les grans singularitats d’aquest campus és que els pares i mares dels participants poden triar l’estança dels seues fills/es en este campus estival. Esta ha sigut únicament a la primera quinzena o durant tot el mes de juliol. Per este motiu, el passat 16 de juliol es va celebrar una festa de cloenda per a acomiadar als xiquets i xiquetes que finalitzaren la seua participació. L’acte estigué marcat per l’encontre al Poliesportiu amb una de les altres escoles d’estiu del municipi, concretament l’Escola de Dansa i les Arts Escèniques, Jocs de Calor.



El Campus Esportiu conclourà hui amb una gran festa on els jocs d’aigua a la piscina seran els principals protagonistes.