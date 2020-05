L’esport d’elit valencià torna a entrenar-se als centres de tecnificació

Print This Post

Esport de la Generalitat ha habilitat un servei d’assistència telemàtica per a donar suport a esportistes que han començat a entrenar en altres instal·lacions però que necessiten el suport dels professionals dels centres de tecnificació

Esport de la Generalitat ha garantit l’obertura dels centres de tecnificació des de l’entrada en la fase 1 de la desescalada de la COVID-19. Així, els i les esportistes d’elit valencians reprenen progressivament els seus entrenaments individuals dels programes de tecnificació.

Aquesta setmana, el Centre de Tecnificació Esportiva de Cheste, el Centre de Tecnificació d’Alacant i el Centre Especialitzat d’Alt Rendiment de Judo han tornat a obrir les seues portes amb un minuciós protocol de prevenció aprovat pel Consell Superior d’Esports (CSE) i unes fortes mesures de seguretat sanitàries per a preservar la salut d’esportistes, entrenadors i treballadors de les instal·lacions.

En aquest sentit, s’han establit protocols d’accessos, itineraris d’entrada i eixida, pautes de mobilitat per les instal·lacions i d’ús dels diferents espais esportius de què disposen els centres (pistes, camps, gimnasos, piscina, etc.) amb una estricta distribució d’horaris i espais d’entrenament. Abans d’accedir als centres, a la zona de control inicial es realitza un control de temperatura a les persones autoritzades i es recorda l’obligatorietat d’utilitzar guants i màscares al recinte.

S’incrementen també les mesures higièniques i de neteja de les zones comunes, de les consultes mèdiques i del material esportiu després de ser utilitzats. Els vestuaris i banys dels centres romanen tancats per norma general.

A més, la coordinació mèdica dels centres de tecnificació està realitzant controls mèdics i un seguiment exhaustiu a tot el personal laboral, al personal tècnic, a esportistes i a entrenadors.

Servei de suport a esportistes en línia

Des d’Esport de la Generalitat es treballa per a garantir la seguretat dels i les esportistes valencians perquè puguen continuar amb garanties els seus entrenaments d’alt rendiment mentre continue la desescalada, posant tots els mitjans a la seua disposició per tal d’evitar que la seua preparació i objectius no es vegen agreujats.

Per això, s’ha habilitat un servei d’assistència telemàtica per a donar suport als i les esportistes dels programes de tecnificació i plans d’especialització esportiva que, inicialment, han començat a entrenar en altres instal·lacions però que necessiten el suport dels professionals dels centres de tecnificació.

D’una banda, els serveis mèdics fan un assessorament en línia respecte a revisions i valoracions d’analítiques mèdiques, consultes antidopatge, seguiment de lesions i dubtes sobre la interpretació d’informes mèdics. D’altra banda, els serveis de fisioteràpia i readaptació esportiva assessoren els i les esportistes sobre el seguiment de lesions ja diagnosticades, rutines de treball i estiraments per a previndre lesions o la planificació i prescripció d’exercicis físics per a la readaptació i recuperació de l’esportista.

Cal recordar que durant les setmanes de confinament es va oferir també suport psicològic en línia als i les esportistes d’elit a través dels serveis mèdics del Centre de Tecnificació d’Alacant i del PROAD del Consell Superior d’Esports. A més, el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana va habilitar un servei telefònic d’atenció primària amb 15 professionals de la psicologia esportiva dirigit a esportistes, entrenadors, àrbitres, jutges, directors esportius i familiars d’esportistes per a assessorar-los davant d’aquesta situació tan complicada i mai viscuda.

Tornada programada per les federacions

Els primers esports que han représ el contacte amb les instal·lacions esportives dels centres de tecnificació de València, Cheste i Alacant han sigut el judo, el rugbi, el triatló, el tenis de taula i el bàdminton. Els i les esportistes d’elit valencians dels programes de tecnificació d’aquestes modalitats han iniciat els entrenaments individuals acompanyats pels seus entrenadors, sempre mantenint la distància de seguretat de 2 metres.

Les mateixes federacions esportives són les encarregades de dur a terme aquests programes de tecnificació, per tant, marquen la tornada dels entrenaments dels i les esportistes d’elit. Així, progressivament tornaran també als entrenaments la resta de modalitats esportives presents en aquests centres quan es considere oportú.