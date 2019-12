L’esport per a tots i totes arriba al Parc Central de Torrent amb l’II Clinic Inclusiu de Ciclisme

Connect on Linked in

Les persones assistents a la jornada van poder descobrir les possibilitats del ciclisme inclusiu amb bicis adaptades, cadires manuals o elèctriques

El Parc Central de Torrent va acollir aquest dissabte al matí l’II Clinic Inclusiu de Ciclisme Adaptat; un esdeveniment esportiu organitzat per Unlimited Wheels amb la finalitat d’aconseguir una normalització que afavorisca la integració de l’esport adaptat. Durant tot el matí es van realitzar una infinitat d’activitats dirigides a tots els públics i adaptats a totes les edats.

L’alcalde Jesús Ros, la regidora d’Esports, Susi Ferrer, i l’equip de govern, van estar presents en aquesta cita, encapçalada per l’esportista torrentina paralímpica Ruth Aguilar, que va congregar a un ampli públic familiar, no sols per a participar, sinó per a animar des de les graderies. Ferrer va destacar que “és important i fonamental realitzar activitats d’aquest tipus, que fomenten i visibilitzen l’esport adaptat”.

Com a novetat en aquesta segona edició, es va organitzar la primera Eco Route Torrent, que va donar a conéixer el carril bici de Torrent; una ruta que compta amb aproximadament 30 km i que arriba fins a Alcàsser. D’aquesta manera, es va demostrar que el carril és un bon espai per a recórrer amb bicis adaptades, cadires manuals o elèctriques, acobles elèctrics o patinets. Per a finalitzar el matí de convivència, es va desenvolupar la taula redona “Valors, esport i salut”, després de la qual es va realitzar un menjar entre tots els assistents.