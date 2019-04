L’esport, protagonista a Xirivella durant el mes d’abril

Connect on Linked in

Les activitats del mes de l’esport han obtingut una gran participació en el nostre municipi

Un any més, el mes d’abril va iniciar el seu calendari amb les activitats esportives coordinades per la regidoria d’Esports que dirigeix Rubén Langa, juntament amb la col·laboració de diferents col·lectius esportius del municipi.

“De nou, des de la regidoria d’Esports i gràcies a la col·laboració dels col·lectius esportius de Xirivella, hem iniciat el mes d’abril oferint a la població un programa d’activitats esportives diferents per a tots els públics. Estem molt contents amb la gran participació obtinguda en totes elles, fomentant d’esta manera l’esport saludable i la solidaritat en el nostre municipi” afig Rubén Langa, regidor d’Esports.

El programa va començar amb la XXX Trobada Comarcal d’Escoles Esportives i la IV Trobada Intermunicipal d’Atletisme, el dissabte 6 d’abril en el poliesportiu Ramón Sáez; trobades que animaren a la població a participar activament i que mobilitzaren l’esport distribuint-se en diferents modalitats, tals com el tennis, el bàsquet, el futbol, l’atletisme, el llançament de pes, entre altres.

El diumenge 7 es va organitzar la II edició del Ring Ring, un ciclepasseig pels camins de l’horta des del poliesportiu Ramón Sáez fins al de Santa Ana a Albal. Una ruta que va comptar amb més de 300 participants de diferents municipis, en la qual van col·laborar Esports Horta i La Penya Ciclista de Xirivella. Es realitzaren tres recorreguts que van donar un total de 22 km de distància: un per als participants de Catarroja, un altre per als d’Alcàsser i un altre per als de Picanya i Xirivella.

Les activitats van continuar amb la XV Trobada Escolar de Pilota Valenciana al carrer de la Galotxa, que finalment es va celebrar el dimecres 10 en lloc del 16. En ell van participar més de 300 alumnes i alumnes de totes les escoles de Xirivella (CEIP Antonio Machado, CEIP Rei en Jaume, CEIP Vicente Tosca, CEIP Ramón y Cajal, CEIP Miguel de Cervantes, CEIP Gregori Mayans i CC. La nostra Senyora de la Salut), i van disputar fins a 4 partits de raspall per equip entre ells.

El mes de l’esport va continuar amb força el diumenge 14 amb la XXXVIII Volta a Peu Ciutat de Xirivella, amb la col·laboració del Club d’Atletisme Peus Lleugers. Una iniciativa solidària i gratuïta, la participació de la qual va consistir en l’aportació solidària d’1 kg d’aliment per a donar a Creu Roja.

El dimarts 17 va posar al programa amb la XI edició del Mou-te per la salut, organitzada per l’institut Gonzalo Anaya, que enguany va canviar el seu lema per Mou-te pel planeta, una iniciativa reivindicativa per la lluita contra el canvi climàtic i el manteniment de la salut del planeta. En la carrera va participar alumnat de l’institut organitzador i de l’IES Ramón Muntaner, juntament amb els col·legis Rei en Jaume, Gregori Mayans i Ramón y Cajal.

En paraules de Ricard Barberà, alcalde de Xirivella: “El programa esportiu durant el mes d’abril s’ha convertit en tot un clàssic a Xirivella. Gràcies al treball realitzat des de la regidoria d’Esports i de les diferents entitats col·laboradores, hem pogut disfrutar un any més, de diverses activitats esportives ben interessants en el nostre municipi, on la gran participació ha sigut la principal protagonista”.

Finalment, agrair la col·laboració i l’ajuda rebuda en totes les activitats de membres de Protecció Civil, Creu Roja, Brigades d’Obres i la SAV.