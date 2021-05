L’esportista torrentí Raúl Marek aconsegueix 4 plates i 3 ors en l’IX Open Internacional de Torrevella

Connect on Linked in

Bones notícies per a l’esport de Torrent, que continua creixent després que un dels seus màxims representants, *Raul *Marek, hi haja *aumentdo el seu historial de medalles.

En aquesta ocasió, Raúl ha aconseguit una gran actuació en l’IX Open Internacional de Torrevella, disputat el 8 i 9 de maig.

Raúl va aconseguir un total de quatre plates i tres ors, amb les següents classificacions:

-Classificació Absolut Individual: 14a posició en 100m socorrista, plata en 100m combinada i or en 50m remolque maniquí.

-Classificació Absolut General: 18a posició en 100m socorrista, plata en 100m combinada i or en 50m remolque maniquí.

-Classificació Absolut Relleus: or en 4x25m remolc de maniquí, plata en 4×50 combinat i plata en 4×50 relleu socorrista mixt.