L’esportista torrentino Raúl Marek es classifica per als World Games 2022

El 5 vegades Campió d’Espanya en Salvament i Socorrisme buscarà nous èxits el pròxim estiu a Alabama

L’esportista torrentino Raúl Marek Szpunar s’ha classificat per als World Games 2022, que tindran lloc el pròxim estiu a Alabama. Després de conéixer-se la publicació de la Federació Internacional de Salvament que designa als esportistes classificats per a participar en els Worl Games de 2022, el 5 vegades campió de Espanya d’aquesta especialitat, que a més d’un envejable palmarés acumula nombrosos reconeixements a les seues destacades actuacions, ha comentat en les seues xarxes socials: “Hui per fi he complit un somni. I agraïsc el suport rebut de totes les persones que m’han acompanyat al llarg d’aquest camí, que no sempre ha sigut fàcil. Ara queda gaudir cada dia d’aquest somni que comença ací i ara”.



En la XXIII Gala de l’Esport de Torrent, Raúl Marek va rebre en 2019 el trofeu que li distingia com a Esportista de l’Any, un guardó concedit per la FDM/Ajuntament en virtut dels seus èxits esportius en salvament i socorrisme.