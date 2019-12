Print This Post

L’estació de Paiporta de Metrovalencia augmenta en un any un 12,33% el nombre de viatgers gràcies al nou control d’accés automàtic

Amb aquest nou sistema s’han comptabilitzat 140.009 persones usuàries més i s’han millorat les condicions de seguretat

Les instal·lacions estan barrades i disposen de controls de pas, intèrfons, portes giratòries antivandálicas i càmeres de vídeo

La posada en servei a la fi del passat any per part de la Generalitat del nou control d’accés automàtic de viatgers i línia de validació en l’estació de Paiporta de Metrovalencia (Línies 1, 2 i 7) ha permés incrementar el nombre de viatgers registrats en aquests dotze mesos en un 12,33%.

Amb la modernització de les condicions d’accés i seguretat s’ha aconseguit que 140.009 persones usuàries més s’hagen registrat en les instal·lacions de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en aquest municipi de l’àrea metropolitana de València.

Comparats els anys 2018 i 2019 quant a viatgers i viatgeres, l’any passat es van desplaçar per l’estació de metro de Paiporta 1.135.127 persones usuàries, mentre que en el present any han fet el propi 1.275.136, segons les estacions previstes mancant el tancament definitiu de l’exercici.

A més amb el nou control d’accés s’ha aconseguit reduir en un 9,36% el frau en el primer any de funcionament de les noves instal·lacions, del 19 de desembre de 2018 al 18 de desembre de 2019.

FGV té previst realitzar aquest tipus d’actuacions en altres estacions en superfície de la xarxa de Metrovalencia i TRAM d’Alacant amb el doble objectiu de reduir el frau i incrementar la seguretat dels viatgers i viatgeres.

Actuacions a Paiporta

L’actuació realitzada a Paiporta ha consistit en el clos de l’accés a l’estació, per la qual cosa, d’aquesta forma, el pas queda limitat exclusivament als i les viatgeres del metre, amb el que, a més de reduir el frau, es redueix el risc de qualsevol mena d’incidència, en restringir-se de manera notable el pas de transeünts per les instal·lacions.

El clos de l’estació conté la instal·lació d’un control d’accessos (quatre en l’edifici i dos més en l’accés a l’andana contrària -direcció Picanya-, amb la característica que són portones giratoris antivandálicos), així com intèrfons (tres més per a complementar el ja existent) i càmeres de vídeo (una per a reforçar l’actual dispositiu instal·lat en l’edifici i dos més en els nous portones giratoris), la qual cosa també redunda en la disminució del frau.

A més, s’ha condicionat una marquesina en el costat de Picanya i una altra en l’andana de l’edifici principal, alhora que s’ha barrat l’accés, envoltant aquest immoble i l’andana contrària, amb la seua prolongació fins al pas inferior, pel qual es desplacen ara les persones transeünts. El citat pas inferior permet franquejar la línia ferroviària sota les vies i facilita la via d’accés, tant al cementeri de Paiporta, com a un ecoparc de reciclatge.

Paiporta és una estació en superfície, per la qual circulen trens de les Línies 1, 2 i 7 de Metrovalencia, amb un volum important de viatgers i viatgeres -en 2018 va registrar 1.135.127 persones, la dinovena d’una xarxa de 138 estacions-, a més de comptar amb una freqüència de pas de trens molt elevada i en doble via.