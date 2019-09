L’Estat renova la subvenció a l’Ajuntament de Sueca per a la realització d’accions contra la violència de gènere

Connect on Linked in

Les mesures urgents per al desenvolupament del pacte d’Estat contra la violència de gènere, aprovades en 2018, atorgava als Ajuntaments la recuperació de les competències en les actuacions per a la promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere, i també la regulació de la distribució d’uns fons destinats al compliment d’este pacte.



En 2018, l’Ajuntament de Sueca va rebre per primera vegada esta subvenció per un import de 5.656,64 euros, per a activitats i actes a realitzar entre agost de 2018 i juny de 2019. Entre estes activitats, es va invertir en el material de la campanya del 25 N., els punts violeta de les Falles de 2019, actes festius del mes de juny de 2019 i en el curs de defensa personal que es va impartir en l’institut a l’abril de 2019, entre altres.



Enguany se’ns ha comunicat que es prorroga esta subvenció per a l’any vinent per la mateixa quantitat, 5.656,64 euros, per a totes aquelles iniciatives que des del departament es realitzen entre juliol 2019 i juny 2020. Algunes d’elles han consistit ja en la instal·lació de punts violeta durant les festes de setembre, com ara en el Festival Espiga Rock, el concert de Dvicio, la celebració del Mig Any Faller o la Mostra Internacional de Mim. Així mateix, s’han repartit uns tovallons (servilletas) en diferents bars de la ciutat amb frases molt significatives contra la violència de gènere perquè el missatge arribe al màxim nombre de persones. “Des de la Regidoria d’Igualtat continuarem treballant perquè totes estes accions continuen i es duguen a terme unes altres a fi d’aconseguir una sensibilització més efectiva a la nostra ciutat”, ha explicat la responsable, Gema Navarro.