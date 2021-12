L’estatueta dels Goya arribarà als barris de la mà del Gremi d’Artistes Fallers

Print This Post

Sandra Gómez i Emiliano García anuncien que la Junta de Govern aprovarà un conveni per instal·lar reproduccions dels premis Goya en diferents places de la ciutat

La vicealcaldessa i presidenta de la Comissió de seguiment de la Gala dels Goya i l’Any Berlanga, Sandra Gómez, ha anunciat que la Junta de Govern aprovarà demà un conveni de col·laboració amb el Gremi d’Artistes Fallers perquè porten a terme la reproducció de l’estatueta dels Goya, que s’instal·larà en 12 places de la ciutat “perquè la festa del cinema arribe a tots els barris”.

“Volem visibilitzar la labor i el treball dels artistes fallers promocionant el coneixement de la seua activitat entre la ciutadania, així com la realització d’altres possibles activitats com la conservació d’una de les reproduccions en el Museu del Gremi Artesà d’Artistes Fallers i accions de difusió del treball dels artistes fallers i la seua relació amb les arts cinematogràfiques”, ha destacat Sandra Gómez.

La vicealcaldessa ha recordat que la celebració de la Gala dels Goya s’emmarca en els actes commemoratius del centenari de l’Any Berlanga amb el qual, ha apuntat, “l’Ajuntament vol retre homenatge a un dels valencians més il·lustres”.

Així, ha posat en valor que “totes les activitats que s’estan desenvolupant tenen per objectiu arribar a tots els públics i a tots els valencians i valencianes, amb independència de l’edat”. En este sentit, ha recordat les activitats que s’han desenvolupat en els centres de persones majors i en la Universitat Popular o els tallers per a xiquets i xiquetes, en Bombas Gens, així com les representacions teatrals en els mercats.

“La Gala dels Goya ens convertirà en la capital del cinema espanyol i tots els valencians i valencianes han de poder participar d’este moment a través d’accions que anirem desenvolupant”, ha explicat el regidor de Turisme, Emiliano García.

García ha destacat que “en virtut d’este conveni, Visit València durà a terme accions de difusió del treball dels artistes fallers i la seua relació amb les arts cinematogràfiques”. D’esta manera, ha explicat, “estarem contribuint al manteniment i foment d’una activitat artística vinculada a la cultura popular i tradicional valenciana”.