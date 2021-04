L’estratègia europea de la Mancomunitat de l’Horta Sud atrau l’atenció de diversos municipis i mancomunitats de fora de la comarca

Connect on Linked in

La Mancomunitat va celebrar en la vesprada d’ahir una nova sessió de la “Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud” que va reunir alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca en la qual es va informar de les propostes d’adhesió rebudes.

L’estratègia europea de la Mancomunitat l’Horta Sud està sent valorada de forma molt positiva per molts municipis i mancomunitats de fora de la comarca que han preguntat per la possibilitat de ser inclosos en el PERTE comarcal de l’Horta Sud per a accedir al finançament europeu dels seus projectes.

El mes de febrer passat, la Mancomunitat de l’Horta Sud va aprovar la creació de l’eina Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) amb l’objectiu de facilitar l’accés als fons europeus de recuperació tant als ajuntaments com a associacions empresarials, pimes, micro pimes, emprenedors o start ups de la comarca.

Els avantatges de la seua creació són la simplificació dels processos administratius per a l’accés al finançament comunitari i el compliment dels requisits per a treballar contenidors amb projectes de diferents grandàries.

Durant les últimes setmanes, diverses mancomunitats i municipis han mostrat el seu interés a formar part del PERTE comarcal de l’Horta Sud per a poder presentar els seus projectes i accedir als fons de recuperació Next Generation procedents d’Europa. La intenció d’incorporació es deu a la coincidència d’interessos amb el projecte tractor del PERTE de l’Horta Sud “Circular Horta Sud” que planteja el desenvolupament d’accions per a transformar la infraestructura digital, així com afavorir la digitalització dels polígons industrials de l’Horta Sud.

La creació del PERTE comarcal per a l’Horta Sud és l’última acció d’una estratègia europea de la Mancomunitat que va començar amb la presència permanent a Brussel·les convertint-se en la primera mancomunitat d’Espanya a tindre oficina pròpia en la capital comunitària. I que va seguir amb la incorporació a xarxes internacionals que van propiciar aliances amb altres administracions i que va donar com a resultat la participació i el lideratge de diversos projectes europeus com el “On-off” en el qual es treballa la prevenció de la violència de gènere entre els joves.

“Despertar l’interés d’altres administracions públiques pròximes reforça la nostra estratègia, és un clar símptoma que estem fent les coses bé per a poder accedir a aquest finançament tan necessari per a la comarca i ens fa més fortes a l’hora de poder presentar propostes”, va explicar la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz.

Reunió de la Mesa de Diàleg

La Mancomunitat de l’Horta Sud va celebrar en la vesprada d’ahir una nova sessió de la “Mesa de Diàleg Units per l’Horta Sud” que va reunir alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca. En ella es van anunciar algunes novetats en la tramitació del PERTE, es va informar de les propostes d’adhesió rebudes i es va animar als municipis a presentar els seus proposades contenidor per a afegir-les al PERTE comarcal.

En aquest sentit, el president de la comissió d’assumptes europeus de la Mancomunitat, Bartolomé Nofuentes, va animar als ajuntaments a preparar els seus projectes “sense esperar a les convocatòries d’administracions superiors”. “Hem de canviar les nostres rutines quant a les subvencions, cal ser proactius i tindre els projectes llestos per a quan sorgisca l’oportunitat de presentar-los a alguna convocatòria de finançament”, va puntualitzar Nofuentes.

A més, es va posar en comú la necessitat de la coordinació intermunicipal a l’hora de crear nous projectes que tenen a veure amb la mobilitat sostenible a la comarca i que seran liderats per la Mancomunitat amb la contractació d’experts que puguen assessorar l’entitat supramunicipal en el disseny tècnic i la redacció de les propostes.