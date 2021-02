L’estratègia ‘Mosaic’ puja un 14% la inversió en obres de prevenció d’incendis i llança noves ajudes per a l’execució dels plans locales

Print This Post

Mireia Mollà defensa l’augment de l’esforç perquè “la millor lluita contra el foc és fer una bona gestió en prevenció”



El director general de Prevenció, Diego Marín, exposa els eixos de l’estratègia integral que inclou eines de planificació i gestió, 4 ordres d’ajudes i fórmules de modelització del comportament del foc

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha assegurat que la planificació, prevenció, innovació i gestió articulen ‘Mosaic’, l’estratègia integral en matèria de prevenció d’incendis que incrementa en un 14%, fins als 9,8 milions d’euros, el pressupost destinat a infraestructures per a evitar i frenar la propagació del foc.

La consellera ha obert aquest matí la presentació de l’estratègia ‘Mosaic’ ,que han exposat el director general de Prevenció d’Incendis Forestals, Diego Marín, i el cap de servei del departament, Mario Romero.

La consellera ha assenyalat el caràcter “prioritari” de la protecció del terreny forestal, “uns espais que emmagatzemen CO₂, que mantenen la sostenibilitat digna, la vida saludable, la biodiversitat, la cohesió social i que actuen com a fre a la desertificació”.

Mollà ha explicat que ‘Mosaic’ fa referència al “paisatge agroforestal, al punt de convivència entre els espais forestals i agrícoles”. L’estratègia vertebra un conjunt d’iniciatives amb un objectiu comú: “sumar esforços i anar augmentant la dotació perquè la millor lluita contra el foc és una bona gestió de prevenció”, ha subratllat.

Aquest increment de dotació s’estén a la inversió en obres i infraestructures de prevenció, a les tres noves ajudes que complementen a la de voluntariat ambiental, i al compromís amb la planificació i la innovació a través dels Plans de Prevenció i les eines per a anticipar i predir el comportament del foc en la muntanya Mediterrània.

El director general de Prevenció d’Incendis ha iniciat la seua intervenció fent balanç del passat exercici. Marín s’ha mostrat prudent en l’avaluació del 2020, que va registrar el menor nombre d’incendis de l’històric i ha posat l’accent en els factors meteorològics i en les actuacions de manteniment millora.

L’any passat es van adequar 270 km de pistes forestals, 1250 Ha d’àrees tallafoc, 97 depòsits d’aigua i 33 observatoris forestals.

En 2021, l’Estratègia ‘Mosaic’ contempla, entre altres, una inversió de 4 milions d’euros en la construcció de depòsits d’aigua per a la prevenció i extinció d’incendis forestals i 2,6 milions d’euros en pistes forestals i tallafocs. Marín s’ha referit als projectes presentats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que comptarà amb 3.867.500 euros en el període 2021-23, per al desenvolupament de la modernització de la Xarxa de Detecció d’Incendis Forestals, a través de noves estacions meteorològiques i sistemes pioners de teledetecció.

En l’apartat d’ajudes, aquestes cobreixen tres noves línies de per a la promoció de mètodes alternatius a la crema en la gestió de restes vegetals així com el control de vegetació a través de la ramaderia extensiva.

El director general de Prevenció ha destacat, així mateix, la convocatòria dirigida els municipis per a l’execució dels seus Plans Locals de Prevenció: “Destinem mig milió d’euros a aquesta línia d’acompanyament que pretén facilitar el desenvolupament dels plans de prevenció, prevalent a més a les localitats de l’entorn rural amb un major percentatge de subvenció”.

70% dels municipis amb PLPIF

Les ajudes a l’execució dels PLPIF mantenen l’impuls de l’administració autonòmica al compliment i desenvolupament d’aquesta eina de prevenció. L’any passat es van aprovar 103 plans locals, duplicant en un sol any la xifra aprovada en el període 2007-2019.

“L’objectiu de 2021 és aprovar més de 180 plans addicionals -en el que va d’any ja s’han publicat 20- per a tancar l’exercici amb prop del 70% dels municipis dotats amb aquest element de protecció”, ha subratllat.

En matèria de planificació, es continuaran desenvolupant els plans de prevenció dels Parcs Naturals. Concretament, en 2021 s’aprovaran els de Font Roja, el Fondo, Falçs del Cabriol i Salinas de Santa Pola, que s’afigen als 7 de 2020 i a l’impuls d’uns altres com els de la Calderona, Puebla de San Miguel, Llacunes de la Mata i Torrevieja o Tinença de Benifassà.

Imatge satèl·lit i intel·ligència artificial

“L’anticipació és clau en la prevenció del foc”, Segons el cap de servei de Prevenció d’Incendis,que ha avançat experiències innovadores que s’estan desenvolupant en la matèria basant-se en la teledetecció o en la combinació de la imatge satèl·lit i la intel·ligència artificial.

Entre els ja en marxa es troba el projecte per a l’Estudi per a la Determinació de la Humitat del Combustible Viu (analitza el contingut d’aigua de la vegetació) per a obtindre una cartografia del territori forestal i el de fenologia històrica que permet predir el comportament i la virulència del foc.

A més, la Conselleria treballa al costat del CEAM en l’avaluació del risc de generació de processos d’ignició a partir de llampecs, van ser la causa d’un de cada quatre incendis en 2020, i en el control de l’Estat dels Tallafocs a través de teledetecció i intel·ligència artificial que permet fer un seguiment detallat a través de la imatge satèl·lit.