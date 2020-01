L’estudi GEICAM/CIBOMA destaca el paper de la quimioteràpia oral en la disminució de recaigudes en els tipus de càncer de mama de pitjor pronòstic

Connect on Linked in

La Dra. Ana Lluch, del Comité Científic de GEICAM i investigadora de INCLIVA, assenyala la importància d’investigacions centrades en subgrups de pacients per a millorar la supervivència.



L’estudi, publicat en el Journal of Clinical Oncology de l’Associació Americana d’Oncologia Clínica (FÀSTIC), representa una fita de la investigació col·laborativa en tumors triple negatiu.



L’estudi GEICAM/2003-11_CIBOMA/2004-01, del Grup GEICAM d’Investigació en Càncer de Mama, que es va emprendre per a intentar buscar alternatives terapèutiques per a pacients amb el subtipus càncer de mama triple negatiu –que és el de pitjor pronòstic-, en la seua fase inicial, destaca el paper de la quimioteràpia oral (capecitabina) en la disminució de recaigudes i en la millora de la superviviencia.



Els resultats d’aquest estudi s’acaben de publicar en el Journal of Clinical Oncology de l’Associació Americana d’Oncologia Clínica (FÀSTIC, per les seues sigles en anglés), amb el títol “Phase III Trial of Adjuvant Capecitabine after Standard Neo-/Adjuvant Chemotherapy in Patients with Early Triple Negative Breast Cancer”.



La investigació de teràpies eficaces enfront del subtipus de càncer de mama triple negatiu és essencial per a les dones que ho pateixen, que representen el 15% de tots els tumors de mama i tenen pitjor pronòstic, per la qual cosa estan més necessitades de nous tractaments. En aquesta labor investigadora, els grups acadèmics s’esforcen a donar resposta a preguntes sobre aquesta malaltia que no solen ser formulades ni contestades.



L’estudi analitza el paper de la quimioteràpia oral (capecitabina) en dones amb tumor triple negatiu operable que han rebut quimioteràpia convencional neoadjuvant (abans de la cirurgia) i/o adjuvant (després de la cirurgia). Els investigadors van poder confirmar que, si bé afegir capecitabina no comporta un benefici de manera significativa en la totalitat de les dones en termes de supervivència lliure de malaltia (SLE) i supervivència global (SG), en canvi, sí que s’observa una disminució de recaigudes i una major supervivència en el subgrup triple negatiu no basal, determinat per immunohistoquímica

“En aquest grup específic, entre les triple negatiu, s’aconsegueix una millora molt notable, però és necessari ampliar aquesta investigació per a confirmar la seua validesa. Pot ser, sens dubte, un resultat molt interessant per a poder avançar cap a la individualització del tractament d’aquestes pacients”, subratlla el Dr. Miguel Martín, president de Grup GEICAM i coordinador de l’estudi a Espanya.



L’estudi inaugura, a més, un treball col·laboratiu entre investigadors espanyols i llatinoamericans que va servir per a posar els fonaments del que ja és hui un “gran grup cooperatiu iberoamericà que està funcionant amb bons resultats”, segons el Dr. Martín.



L’estudi va començar a gestar-se fa dècada i mitja, quan encara no hi havia tantes investigacions centrades en subgrups de pacients. “No disposàvem de fàrmacs molt eficaços per a aquest grup de pacients òrfenes d’opcions terapèutiques; només la quimioteràpia, i ens plantegem com, amb les teràpies disponibles, podíem ajudar-les a tindre menys recaigudes i a millorar la seua supervivència”, afirma la Dra. Ana Lluch, Coordinadora del Grup d’Investigació de Biologia de Càncer de Mama de l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, membre del Comité Científic de GEICAM i coordinadora de l’estudi a Espanya.



Amb aquest objectiu, es va concebre aquest estudi, en el qual van participar investigadors d’Espanya, el Brasil, Mèxic, Xile, el Perú, l’Equador, Colòmbia i Veneçuela. Espanya va aportar el 60% de les 876 pacients incloses en l’estudi. Segons la Dra. Lluch, la col·laboració va ser “un al·licient per a treballar conjuntament. És un treball molt rellevant perquè ens dóna la base per a intentar estudiar més biomarcadores i analitzar què podem seleccionar en els tumors de les pacients, de manera que puguen beneficiar-se de tractaments com capecitabina”, subratlla la doctora Lluch.



El Dr. Martín coincideix a destacar la importància d’aquesta col·laboració internacional: “La constitució d’aquest grup d’investigació cooperatiu iberoamericà ens va permetre treballar conjuntament i a aquests països els va possibilitar generar les seues pròpies infraestructures d’investigació nacionals”.



Amb la finalitat de difondre l’aportació de l’estudi GEICAM/2003-11_CIBOMA/2004-01, el Grup GEICAM ha realitzat un vídeo que inclou declaracions dels doctors Martín i Lluch, en el qual valoren les troballes i l’impacte que poden tindre en determinats casos de tumors triple negatiu (https://www.youtube.com/watch?v=3txc6d0xaso).

En aquest objectiu, es va concebre aquest estudi, en el qual van participar investigadors d’Espanya, el Brasil, Mèxic, Xile, el Perú, l’Equador, Colòmbia i Veneçuela. Espanya va aportar el 60% de les 876 pacients incloses en l’estudi. Segons la Dra. Lluch, la col·laboració va ser “un al·licient per a treballar conjuntament. És un treball molt rellevant perquè ens dóna la base per a intentar estudiar més biomarcadores i analitzar què podem seleccionar en els tumors de les pacients, de manera que puguen beneficiar-se de tractaments com capecitabina”, subratlla la doctora Lluch.



El Dr. Martín coincideix a destacar la importància d’aquesta col·laboració internacional: “La constitució d’aquest grup d’investigació cooperatiu iberoamericà ens va permetre treballar conjuntament i a aquests països els va possibilitar generar les seues pròpies infraestructures d’investigació nacionals”.



Amb la finalitat de difondre l’aportació de l’estudi GEICAM/2003-11_CIBOMA/2004-01, el Grup GEICAM ha realitzat un vídeo que inclou declaracions dels doctors Martín i Lluch, en el qual valoren les troballes i l’impacte que poden tindre en determinats casos de tumors triple negatiu (https://www.youtube.com/watch?v=3txc6d0xaso).

El càncer de mama a Espanya

A Espanya, una de cada huit dones patirà càncer de mama al llarg de la seua vida. Es tracta del tumor més freqüent en les dones occidentals, i s’estima que a Europa la probabilitat de desenvolupar un càncer de mama abans dels 75 anys és del 8%.

Grup GEICAM d’Investigació en Càncer de Mama

GEICAM és el grup líder en investigació en càncer de mama a Espanya i compte en l’actualitat amb un reconegut prestigi a nivell internacional. Actualment està constituït per més de 800 experts, que treballen en 200 centres de tota Espanya. Entre els seus principals objectius, està promoure la investigació clínica, epidemiològica i traslacional, la formació mèdica continuada i la divulgació per a facilitar la informació a les afectades sobre els tractaments i els seus efectes secundaris, amb la finalitat de promoure la seua participació en assajos clínics.



Des de la seua constitució, en 1995, fins al moment, GEICAM ha realitzat més d’un centenar d’estudis en els quals han participat més de 60.000 dones.



Per a més informació, es pot visitar la pàgina oficial www.geicam.org o realitzar un seguiment en Twitter @GEICAM, @GeicaMujer en Facebook.com/geicam i en Instagram/@GEICAM_.