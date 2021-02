L’estudi sobre els pobles de València de l’Ajuntament i la Universitat ve a pal·liar la falta de documentació específica sobre el cinturó rural

Connect on Linked in

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha presentat l’estudi sobre les marques i llindars de les antigues pedanies de la ciutat, que estan duent a terme l’Ajuntament i la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, i que es preveu publicar una vegada conclòs, com a «eina a la disposició de les i els residents als pobles de València, així com de professionals i entitats».

El treball, tal com ha explicat la regidora de Pobles de València, ve a pal·liar la manca d’estudis, investigacions i publicacions sobre els pobles, i sobre la seua història, la seua geografia, la seua evolució i la seua demografia. Beamud ha presentat este primer document de treball, acompanyada pel degà de la Facultat de Geografia i Història, Josep Montesinos, i pel coordinador de l’estudi, Juan Piqueras.

L’objectiu d’esta iniciativa és posar als pobles en el mapa, posar-los en l’agenda política i en l’agenda pública.

El catedràtic i coordinador de l’estudi, Juan Piqueras, ha lamentat la manca d’estudis previs, i ha assenyalat que s’ha elaborat un pla de l’evolució urbana de cada nucli, segons la documentació disponible (la més antiga data de 1893), així com amb l’ús de fotografies aèries. Així mateix, per a l’apartat de cartografia històrica s’ha fet ús de mapes, el de major antiguitat dels quals és de l’any 1695 (mapa de Cassaus).

L’estudi abasta un ampli ventall d’aspectes, i inclou des d’elements com la configuració antropològica i poblacional actual i al llarg del temps d’estes poblacions, a aspectes concrets, com la localització de punts de referència econòmica i cultural com, per exemple, les salines del Palmar.