L’estudi Yinsen és guardonat als Premis Graphis per la seua campanya gràfica al Teatre Rialto

L’estudi valencià ha rebut el premi d’or per la campanya gràfica elaborada per al Rialto en la temporada 2019-2020

A més, també han estat guardonades amb el premi de plata per la campanya dels European Design Awards

Yinsen, format per Maria Pradera i Lorena Sayavera, ha sigut guardonat amb dos premis en els prestigiosos Premis Graphis de Nova York, un d’aquests per la campanya gràfica de la temporada 2019-2020 del Teatre Rialto de València.

Yinsen ha rebut el premi d’or per la campanya gràfica elaborada per a il·lustrar les produccions pròpies de l’IVC al Teatre Rialto com ‘Dinamarca’, ‘Godot’ i ‘Tórtola’, entre altres.

El treball de Yinsen és una aposta clara pel talent local per part de Roberto García, director adjunt d’arts escèniques de l’Institut Valencià de Cultura. Les dissenyadores han assenyalat que “Roberto ens va demanar una sèrie de cartells amb un mateix llenguatge gràfic per a dotar d’una identitat pròpia totes les obres de la temporada del Rialto. Cadascun dels cartells representa de manera simbòlica els missatges principals de cada obra utilitzant la metàfora i la fotografia”.

A més de l’or per la campanya gràfica del Rialto, l’estudi també ha rebut un premi de plata en els Graphis per la col·lecció de cartells que ha confeccionat per als European Design Awards, uns premis que estava previst lliurar a València al mes de juny, però que finalment els acollirà l’edició de 2021.

No és la primera vegada que aquestes dissenyadores valencianes reben un premi internacional, ja que alguns dels seus treballs més reconeguts són les campanyes gràfiques per a les Falles de València en 2018 o per a la commemoració del 8 de Març a Madrid en 2019.