L’estudiant almussafenya Edurne López, finalista del IV Concurs de Booktràilers de ‘Zona Llibre Zona Lliure’

La jove, que va guanyar el certamen l’any passat en la categoria d’obra més original, va recollir el seu premi el passat dijous 24 d’octubre a Polinyà del Xúquer



La convocatòria està impulsada per una xarxa de biblioteques públiques de la qual formen part diferents poblacions de la Ribera



El IV Concurs de Booktràilers de ‘Zona Llibre Zona Lliure’ ja té guanyadors. La xarxa de biblioteques públiques municipals formada per Almussafes, Corbera, Guadassuar, Llombai, Sollana i Polinyà del Xúquer va entregar el passat dijous 24 d’octubre els premis de l’edició de 2019, entre els quals es troben el concedit a l’almussafenya Edurne López, finalista pel seu treball sobre el llibre de Francesc Gilabert ‘Misteris, S.L.’. Dinamitzar i promoure la lectura en valencià i d’autors i autores de la Comunitat Valenciana és l’objectiu de la convocatòria.



La xarxa ‘Zona Llibre Zona Lliure’, integrada per les biblioteques públiques municipals d’Almussafes, Corbera, Guadassuar, Llombai, Sollana i Polinyà del Xúquer, va entregar el passat dijous 24 d’octubre en aquesta última localitat els premis del IV Concurs de Booktràilers organitzat amb l’objectiu de dinamitzar i promoure la lectura en valencià i d’autors i autores de la Comunitat Valenciana.



El treball presentat per la jove almussafenya Edurne López, guanyadora del premi al treball més original la passada edició, va aconseguir destacar novament en el certamen, atés que el jurat li va atorgar un dels guardons destinats als finalistes. Concretament, l’estudiant va aconseguir aquest resultat gràcies al booktràiler realitzat sobre el llibre de Francesc Gilabert ‘Misteris, S.L.’, publicat per Edicions Bromera.



“El foment de la lectura ha d’adaptar-se a les circumstàncies de la societat i és innegable que actualment els productes audiovisuals tenen més estirada que les obres escrites, per la qual cosa hem d’acostar els llibres a la joventut a través del llenguatge que domina el col·lectiu. Crec que eixa és una porta per la qual poden entrar molts futurs lectors”, assenyala el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes, Alex Fuentes.



Llista de treballs guanyadors

La peça audiovisual guanyadora va ser la presentada per Sandra Messeguer, Sonia Llácer i Milena Kitajewska sobre l’obra ‘Resurrecció’, de Silvestre Vilaplana (Edicions Bromera). Per part seua, el premi a l’originalitat se li va concedir a Emma Climent per ‘El quadern taronja de Morgana’, de Pascual Alapont (Edicions Bromera).



El jurat del concurs, format per un representant de cadascuna de les biblioteques que participen en el projecte i un especialista en el mitjà audiovisual, va analitzar tots els treballs, que havien de durar entre 1 i 2 minuts estar gravats en format mp4 i contindre imatges i música lliures de drets d’autor. De la seua valoració també van sorgir un total de quatre finalistes, entre els quals es trobaven Edurne López.



A més d’ella, van rebre el seu corresponent reconeixement Bernat Barberà i Raúl Alonso pel booktràiler de ‘München’ (Josep Lluis Roig, Editorial Tabarca), Carla Cañas, Donís Albeldo, Erika Rojo i Josep Juan pel seu muntatge sobre ‘L’ull de Zeus’ (Francesc Mompó, Editorial Alfaguara) i Álvaro Marchuet pel seu esforç a reflectir d’una manera atractiva el contingut del llibre ‘La biblioteca fantàstica’ (Jesús Cortés, Edicions Bromera).



Les joves guanyadores de la iniciativa, en la qual col·labora la Diputació de València, van rebre cadascuna d’elles un e-reader, mentre que les persones finalistes van recollir durant l’acte de lliurament de guardons un reproductor de mp3 si participaven individualment o una memòria usb si es presentaven en grup.