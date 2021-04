L’estudiant de la Universitat José Antonio Olmedo obté el II Premio Internacional de Poesía Breve Mª. Teresa Espasa

Connect on Linked in

L’estudiant del grau d’Estudis Hispànics de la Universitat de València José Antonio Olmedo López-Amor ha obtingut el II Premio Internacional de Poesía Breve Mª. Teresa Espasa, convocat per la Plataforma de Escritoras del Arco Mediterráneo. Al premi van concórrer 341 obres des de diferents països, 115 més que en l’edició anterior.

El jurat estava presidit per María Teresa Espasa, i format per Arantxa Esteban, Raquel Lanseros, Blas Muñoz Pizarro, Elena Torres, com a vocals, i per la professora de la Universitat de València Elia Saneleuterio com a secretària. Per unanimitat s’ha concedit el premi a l’obra titulada ‘Agua nueva’, de José Antonio Olmedo López-Amor, qui signa els seus llibres de poesia amb el pseudònim Heberto de Sysmo.

Olmedo (València, 1977) és escriptor, crític literari, editor i codirector de la revista literària ‘Crátera’. Ha publicat els llibres de poesia ‘Luces de antimonio’ (2011), ‘El testamento de la rosa’ (2014), ‘La soledad encendida’ (2015), ‘La flor de la vida’ (2016), ‘Maldito y bienamado bibelot’ (2017), ‘Nubes rojizas’ (2019) i ‘Actos sucesivos’ (2020). També és autor dels llibres d’assaig i crítica ‘Polifonía de lo inmanente’ (2017) i ‘El pájaro a la rama’ (2020).

El jurat considera que ‘Agua nueva’ mereix aquest premi pel seu gran domini de la forma i sentit del ritme al servei d’un poderós llenguatge simbòlic, capaç de transcendir l’experiència individual en cantar la fusió de la naturalesa amb l’home en la paraula, en el silenci i en l’amor. Es tracta d’uns poemes ben construïts, que conviden a la reflexió existencial alhora que ofereixen una harmonia estètica que els dota d’elegància i profunditat.

Com a premi, l’obra guanyadora serà publicada en paper pel segell editorial Lastura Ediciones i a l’autor li seran entregats cinquanta exemplars, a més d’una pintura de José Manaut, realitzada a París (1921) i cedida pel Museu Manaut per a aquest premi. L’acte de lliurament encara no té data confirmada.