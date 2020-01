L’estudiantat d’Almussafes rep 16.567 euros en subvencions municipals

L’Ajuntament publica els edictes de concessió de les ajudes per a les despeses no incloses en Xarxa Llibres i les dirigides a Batxillerat, FP i Universitat



En aquestes convocatòries, corresponents al curs 2018-2019, han resultat beneficiàries un total de 95 persones



La Junta de Govern Local d’Almussafes ha aprovat la concessió de les ajudes per a les despeses no incloses en Xarxa Llibres (Infantil, Primària i Secundària) i les dirigides a Batxillerat, FP i Universitat, de les quals s’han beneficiat 95 persones amb un desemborsament total per part de l’Ajuntament del municipi de 16.567,52 euros. Els edictes amb els acords adoptats sobre aquest tema i els llistats complets poden consultar-se en el tauler d’anuncis de la pàgina web municipal (www.almussafes.net). Per al regidor d’Educació, Pau Bosch, “aquestes subvencions pretenen ser una xicoteta però alhora necessària espenta perquè el desemborsament econòmic no siga tan elevat” per a les famílies.



L’Ajuntament d’Almussafes acaba de publicar els resultats de dues convocatòries d’ajudes destinades a estudiants de diferents nivells durant el curs 2018-2019. En elles, el consistori ha invertit un total de 16.567,52 euros de fons propis per a col·laborar amb 95 joves en les despeses relacionades amb l’assistència a les seues respectives classes i amb el seguiment dels continguts impartits en aquestes. “Som conscients de l’enorme esforç realitzat per la ciutadania per a poder finançar els estudis dels seus familiars i aquestes subvencions pretenen ser una xicoteta però alhora necessària espenta perquè el desemborsament econòmic no siga tan elevat”, assegura el regidor d’Educació, Pau Bosch.



D’una banda, 89 persones s’han beneficiat de les subvencions destinades a col·laborar en les despeses de transport i adquisició de llibres de text i material complementari per a l’alumnat escolaritzat en batxillerat, mòduls formatius i estudis universitaris, la qual cosa ha suposat un import total de 16.137,52 euros. Concretament, i en ajudes que oscil·len entre els 40 i els 200 euros, s’han concedit 3.610,77 euros per a ensenyaments mitjans (25 persones) i 12.526,75 euros per a ensenyaments superiors (64 persones).



D’una altra, sis joves s’han repartit fins a 430 euros gràcies a la partida pressupostària destinada a sufragar part de les despeses relacionades amb llibres, projectes educatius i lectures per a alumnat escolaritzat en infantil i de llibres i quaderns no subvencionables per la Generalitat Valenciana per a primària i secundària en centres públics o concertats de fora de la localitat durant el curs 2018-2019. “Amb aquesta iniciativa donem resposta a la part que el programa Xarxa Llibres de l’administració autonòmica no cobreix”, comenta l’edil. En aquesta convocatòria 345 euros han correspost a l’alumnat d’infantil i els altres 85 euros fins a arribar als 430 a una persona matriculada en secundària.