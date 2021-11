Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’investigador de la Fundació d’Investigació Sanitària Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) Salvador Peiró ha assenyalat aquest dilluns que l’evolució de la pandèmia durant les dos pròximes setmanes serà “molt determinant” per a decidir si cal aplicar noves restriccions per Nadal.

Peiró, ha descartat que vaja a ser necessari un nou confinament de la població, com s’ha aprovat en altres països, encara que no ha rebutjat, si els contagis continuen pujant, mesures menys dràstiques com limitar l’horari de tancament d’establiments o fins i tot un nou toc de queda.

En qualsevol cas, ha subratllat que la situació epidemiològica actual, malgrat el creixement sostingut que s’està produint en transmissió i un poc menor en ingressos, no es pot comparar a la de l’any passat perquè, gràcies a la vacunació, les taxes d’incidència estan per davall de 2020.

Així mateix, ha recalcat la importància que s’accelere la vacunació de la tercera dosi dels majors de 60 anys per a aconseguir al 99% d’aquest col·lectiu ja que és el grup que registra casos més greus.