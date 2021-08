L’ex tennista torrentina lidera el cos tècnic de la delegació nacional de tennis en els Jocs Olímpics

Connect on Linked in

L’equip de tennis espanyol liderat per la ex tennista torrentina, que ha participat en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 encapçalant el cos tècnic, s’ha situat com un referent mundial e el seu esport en aconseguir diferents èxits. L’equip, format per Sara Sorribes, Carla Suárez, Paula Badosa i Garbi Muguruza i capitanejat per Anabel Medina, es va destacar amb la victòria de Sara Sorribes contra Ashleigh Barty, número 1 en el rànquing mundial.L’esportista torrentina, que compta amb una àmplia trajectòria esportiva i professional, sent aquesta la seua cinquena ocasió a participar en en els Jocs Olímpics, destacant el seu èxit a Pequín 2008 en obtindre la medalla de plata en el torneig de dobles femení al costat de Virginia Ruano.

Després de vint anys dedicats a l’esport, Anabel Medina acumula un total de 39 títols, onze d’ells com a jugadora individual i altres 28 en la modalitat de dobles, xifres que l’han portada a col·locar-se en el número tres del rànquing mundial en la modalitat de dobles. En 2018, la torrentina va posar fi a la seua carrera donant pas a l’inici de la seua carrera com a entrenadora. D’aquesta manera, es va convertir en la capitana de l’equip femení espanyol de la Copa Federació, continuant el seu ascens amb aquesta posició destacada en les Olimpíades.