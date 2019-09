L’exaltació de les Falleres Majors de Paiporta commemora el 45 aniversari de la Junta Local Fallera

Print This Post

Adriana Montoro i Sofia Aparisi han compartit protagonisme amb Falleres Majors i presidents des de l’any 1975 de la Junta Local Fallera

Aquest dissabte, dia 21 de setembre, l’Auditori Municipal de Paiporta ha acollit l’acte d’exaltació de les Falleres Majors de Paiporta. Adriana Montoro i Belloch i Sofia Aparisi i Marino s’han convertit en Fallera Major i Fallera Major infantil, respectivament, de Paiporta per a l’any 2020.



Les representants de la festa de Les Falles de la localitat han estat acompanyades per la que serà la seua Cort d’Honor al llarg de tot el pròxim any: Natalia Tarazona i Ferrero, Andrea García i Tárrega, Naiara Cabrera i Romero i Isabel Ortiz i Yangüez.



Ambdues vénen d’una dilatada tradició fallera i tenen experiència com a reines de les festes en les seues respectives falles. Mentre que Adriana va ser Fallera Major de la Falla Avinguda Francesc Císcar – Plaça l’Església en aquest 2019, Sofía ho era en la secció Infantil, en 2018, de la Falla Sant Antoni.



Un dels moments més emotius ha estat el de la imposició de les bandes i la joia a les dues Falleres Majors de Paiporta, acreditant-les d’aquesta forma oficialment com a Falleres Majors del 2020. L’encarregat de fer-ho ha estat el president executiu de la Junta Local, Raúl Zamora i Jurado, en nom de tots els fallers i falleres de Paiporta. Juntament amb ell la vicealcaldessa, Maribel Albalat, les atorgava la insígnia de la localitat, al mateix temps que expressava el seu desig de què gaudiren “d’unes falles molt intenses, emotives i sobretot on no falte la diversió”.



“Sou les màximes representants de la nostra festa fora de Paiporta, les que feu arribar allà on aneu les nostres Falles, la seua tradició i el seu valor com a Bé d’Interés Turístic local. Gràcies a vosaltres les Falles de Paiporta recorren la resta de pobles de la comarca i de València; feu poble i feu festa i això mereix el màxim respecte i reconeixement”, ha expressat Albalat.



Enguany l’acte ha tingut una especial rellevància i significació al celebrar també el 45 aniversari de la Junta Local Fallera. Per a commemorar aquesta data tan significativa,que acosta a la Junta al mig segle de vida, l’actual executiva ha reconegut la tasca i la implicació en la festa dels presidents i Falleres Majors des de l’any 1975 de la Junta Local Fallera amb la imposició de la insigne del 45 aniversari.



Juan Ramón Oliver Chirivella, primer President de la Junta Local de Paiporta, en l’any 1975, ha rebut una menció especial, en forma de placa commemorativa, de mans de l’actual president per la seua dedicació i impuls de les Falles de Paiporta. A més, Zamora també ha atorgat la joia a la Mare de Déu dels Desemparats com a Fallera Major Perpètua de Paiporta.



Les noves Falleres Majors de Paiporta i membres de la Junta Local Fallera han estat molt ben acompanyats en aquest acte pels representants de les sis falles de Paiporta, de les juntes locals de poblacions veïnes així com de diferents autoritats municipals. El Grup de Dansa l’Espolí, que ha tingut la cortesia de fer un ball en honor a les noves Falleres Majors, ha amenitzat la vetlada.