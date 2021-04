L’excés de pluges provoca danys en fruites d’os i podrit de flors de cítrics

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El popular refrany de ‘a l’abril aigües mil’ s’està complint d’una manera excessiva i nefasta per a l’agricultura valenciana. L’abril més fred dels últims 30 anys en la Comunitat Valenciana, amb una acumulació rècord de 24 dies (sense comptar hui) combinant hores de pluges amb hores de sol, comença a causar danys molt greus en nombrosos cultius, tant en forma de pèrdues directes de collites com en proliferació de fongs i en retards de labors que poden acabar provocant dificultats de comercialització.

Per a la xufa i el sector arrosser els problemes són uns altres

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegura que “les pluges normalment són beneficioses per al camp perquè recarreguen els aqüífers, netegen els arbres de plagues i milloren el calibre dels fruits, però el que ha succeït durant aquest abril extraordinàriament inestable i anòmal no sols no és positiu, sinó que col·loca a molts agricultors en una situació molt difícil i fins i tot d’autèntica ruïna”.