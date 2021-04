L’excés de pluges provoca danys en fruites d’os i pudrición de flors de cítrics

Connect on Linked in

El popular refrany de ‘a l’abril aigües mil’ s’està complint d’una manera excessiva i nefasta per a l’agricultura valenciana. L’abril més fred dels últims 30 anys en la Comunitat Valenciana, amb una acumulació rècord de 24 dies (sense comptar hui) combinant hores de pluges amb hores de sol, comença a causar danys molt greus en nombrosos cultius, tant en forma de pèrdues directes de collites com en proliferació de fongs i en retards de labors que poden acabar provocant dificultats de comercialització.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que les produccions més perjudicades per les pluges persistents són les fruites d’os, que es troben en un estat molt avançat de maduració i fins i tot, en el cas de les varietats més primerenques, en plena fase de recollida. Paraguaians, albercocs, nectarines i bresquilles que fins fa uns dies presentaven un aspecte immillorable hui pateixen desperfectes que impedeixen la seua comercialització, a causa d’un ràpid engreixament de la fruita i el posterior esberlat de la pell (‘clavillat’ o ‘cracking’). La humitat sostinguda afavoreix així mateix l’aparició de fongs com la Monilia en la bresquillera o l’abonyegadura de les fulles. Els minvaments de producció aconsegueixen en alguns camps fins al 90%. Per tant, l’anomalia climàtica en el tram final de la temporada trastoca les prometedores expectatives que hi havia depositades en la fruticultura valenciana després de diversos anys de preus ruïnosos.

Si bé encara és prompte per a concretar futures conseqüències, AVA-ASAJA detecta els primers problemes derivats de les pluges en la floració i el quallat dels cítrics. Després d’una exuberant floració, el clima anòmal ja ha podrit una quantitat important de flors a causa de malalties com la botrytis i amenaça, en última instància, amb reduir la collita de la pròxima campanya. A fi d’enfortir els futurs fruits i evitar majors pèrdues productives, els citricultores estan veient-se obligats a efectuar tractaments addicionals, la qual cosa repercutirà en sobrecostos econòmics.

Les hortalisses de temporada també poden veure’s seriosament afectades si continua plovent de manera tan continuada, amb la proliferació de fongs com el míldiu. AVA-ASAJA constata que la recol·lecció de creïlles en l’horta valenciana està bastant parada, de manera que en les pròximes setmanes podria produir-se un solapament de produccions amb destinació als mercats.

El cas de la xufa no és menys preocupant, ja que en els camps on ja s’ha sembrat aquest tubercle poden haver-hi problemes de germinació mentre que en la resta els agricultors han d’esperar que la terra estiga menys humida per a poder començar la sembra.

Per part seua, el sector arrosser valencià està pràcticament paralitzat perquè no pot entrar a les seues parcel·les a realitzar les labors de preparació del terreny necessàries per a la sembra de l’arròs.

El president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, assegura que “les pluges normalment són beneficioses per al camp perquè recarreguen els aqüífers, netegen els arbres de plagues i milloren el calibre dels fruits, però el que ha succeït durant aquest abril extraordinàriament inestable i anòmal no sols no és positiu, sinó que col·loca a molts agricultors en una situació molt difícil i fins i tot d’autèntica ruïna”. Per això, AVA-ASAJA sol·licita a les diferents administracions que realitzen un seguiment objectiu dels danys i que prevegen l’establiment de mesures fiscals destinades a alleujar les pèrdues patides per l’anomalia climàtica.