L’executiu d’Almussafes lamenta que la Generalitat no haja inclòs Almussafes com a punt de vacunació massiva

Connect on Linked in

L’Ajuntament va oferir, en el seu moment, tres edificis públics amb capacitat suficient per a dur-la a terme

Finalment, la ciutadania d’Almussafes acudirà, al costat de la de Benifaió i Sollana, al pavelló municipal de Benifaió

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública comptarà amb 133 punts de vacunació a partir del pròxim 24 de maig. En concret, obriran les seues portes 101 espais de vacunació municipals, que s’uneixen als 32 punts que actualment ja es troben en funcionament. Entre ells es troba el Pavelló Municipal de Benifaió, centre triat per a la vacunació massiva de la ciutadania d’Almussafes, Benifaió i Sollana. Des de l’executiu d’Almussafes lamenten que la Generalitat no haja acceptat alguna de les tres instal·lacions públiques oferides en el seu moment a la Conselleria per a convertir-se en centre de vacunació municipal, dependències totes elles de gran amplitud, proximitat al Centre de Salut i dotades de zones d’aparcament, atés que amb això s’evitarien trasllats de la ciutadania.

El passat 9 de febrer, l’Ajuntament de Almussafes va posar a la disposició de la Conselleria de Sanitat diferents espais públics per a facilitar i agilitar la vacunació massiva contra el coronavirus que, al principi anava a dur a terme la Generalitat Valenciana a partir del mes d’abril, una vegada la Comunitat rebera les vacunes que estava esperant de diferents farmacèutiques.

A aquest efecte, des de l’executiu local es va remetre una carta d’oferiment formal al govern autonòmic en la qual l’alcalde, Toni González, posava a la disposició de la campanya de vacunació imminent contra la Covid-19 tots els mitjans materials i humans de competència municipal i tres edificis públics: Pavelló Municipal, la zona de la Pista Polivalent i el Camp de Futbol. “Els tres complien amb els requisits quant a superfície, proximitat respecte al Centre de Salut i dotació de places d’aparcament. Més específicament si hagueren triat el Pavelló Poliesportiu d’Almussafes com a punt de vacunació massiva les condicions hagueren sigut òptimes, superant amb escreix les existents en el Pavelló de Benifaió, atés que el nostre edifici public està situat dins del nucli urbà, es troba a tan sols 30 metres de l’ambulatori i disposa de major capacitat quant a superfície ”, destaca el primer edil.

La premsa anunciava el passat 3 de març que la localitat d’Almussafes es trobava entre els municipis de menys de 50.000 habitants on s’instal·larien un dels 161 punts de vacunació del procés de vacunació massiva impulsat des de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, destacant que els espais de vacunació havien de ser locals municipals situats el més pròxims possible als nuclis de població i accessibles mitjançant vehicles particulars i transport públic, així com reunir les condicions adequades per a establir els circuits d’entrada i eixida, mesures que, en el cas de la població, es complien íntegrament.

Posteriorment, La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va reduir a 133 els punts de vacunació, fixant el Pavelló Municipal de Benifaió com el centre triat per a la vacunació massiva dels veïns d’Almussafes, Benifaió i Sollana, a partir del pròxim 24 de maig, donada l’agrupació de les demarcacions i el reagrupament dels municipis en funció del nombre de població.

“Celebrem que aquest desplegament de recursos assistencials permeta l’administració de la vacuna a més de 400 persones cada tres minuts i inocular 500.000 vacunes a la setmana en tota la Comunitat Valenciana, encara que lamentem no poder oferir els nostres propi recursos i infraestructures públiques per a dur-ho a terme, ja que amb això haguérem evitat els desplaçaments dels nostres veïns i veïnes a la població veïna, explica l’alcalde, Toni González, qui afig que la col·laboració amb Benifaió serà màxima.