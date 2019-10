Connect on Linked in

Cullera ha rebut hui el Batalló de Transmissions II del Regiment de

Transmissions 22 que han fet una marxa per la muntanya aprofitant les

rutes i magnífiques condicions que oferix el municipi per a esta

pràctica. L’alcalde, Jordi Mayor, els ha acompanyat durant el trajecte

per la senda de la Lloma i ha posat en valor que Cullera és un municipi

ideal per a esta pràctica esportiva.