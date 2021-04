L’experiència adquirida a Quart és Europa, la millor basa per a trobar ocupació

Connect on Linked in

Els joves que realitzen pràctiques a l’Ajuntament de Quart de Poblet són contractats res més acabar les seues pràctiques al no existir formació reglada en gestió de fons europeus

Les empreses de la Comunitat Valenciana, d’Espanya i d’Europa en general necessiten gent que estiga acostumada a tractar amb Brussel·les, gestionen amb agilitat i obtinguen el vistiplau als projectes europeus que presenten. Sobretot, en aquests moments on Europa és l’esperança de moltes empreses.

Quart de Poblet és un dels ajuntaments de València amb més experiència en l’àmbit europeu. Pot presumir de tindre una reputació envejable aconseguida gràcies a molts anys obtenint i gestionant projectes. Més fins i tot, és un dels municipis que lideren major nombre d’iniciatives.

Quart *és Europa ha représ el contacte amb joves que han passat pel departament en qualitat de becaris o estudiants en pràctiques. La majoria, han sabut aprofitar l’oportunitat i estan actius en el mercat laboral. I, com no, es dediquen a relacionar-se amb Brussel·les per a obtindre els millors projectes, subvencions o ajudes per a les empreses per a les quals ara treballen.

Aquest és el cas d’Isabel. Dissenyadora amb un màster en màrqueting digital i especialitzada en imatge corporativa va saber aprofitar el seu pas per l’Ajuntament i ara està en una empresa de comunicació mediambiental i projectes de la UE.

Laura, graduada en Turisme, va estar sis mesos de pràctiques a Quart és Europa, i “abans d’acabar les pràctiques ja em van cridar d’una empresa dedicada a gestionar fons europeus. En acabar les meues pràctiques em vaig incorporar a aqueixa empresa i des de llavors soc ací. El fet de comptar amb l’experiència de Quart de Poblet va ser crucial per a ser triada.”

Javier, llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública i ex becari de l’Ajuntament, actualment és el coordinador de projectes europeus d’una patronal agroalimentària.

Dana va realitzar pràctiques a Quart és Europa i va ser tal l’experiència obtinguda que actualment és la tècnica de projectes europeus a l’Ajuntament.

El Pla de Reconstrucció i els diferents programes dissenyats per Brussel·les constitueixen la seua única taula de salvació en un moment en què la pandèmia ha donat la volta a les seues taules de resultats. No obstant això, no hi ha experts en gestió europea. A Espanya no existeix formació reglada que t’ensenye a bregar amb Brussel·les.

Per això, treballar o fer pràctiques a Quart és Europa, el departament de Projectes Europeus de l’Ajuntament de Quart de Poblet, és sinònim de tindre el futur laboral garantit. És un espai de formació i futura inserció laboral per als joves que pretenen dedicar-se a l’elaboració i gestió de projectes europeus.