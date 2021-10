L’experta en Egiptologia Rosa Pujol descobreix els secrets dels faraons en una conferència en l’Ateneu

Connect on Linked in

Aquest dimecres 6 d’octubre, a partir de les 19.00 h en la Sala d’actes

· La conferència ‘Tanis, l’or dels faraons’ serà oferida en directe també en format en línia

· Les últimes tres ponències d’aquesta experta valenciana en l’Antic Egipte van ser visualitzades per més de 50.000 usuaris en Youtube

La presidenta de l’Associació Espanyola d’Egiptologia, Rosa Pujol, oferirà aquest dimecres 6 d’octubre en la Sala d’actes de l’Ateneu, a partir de les 19.00 hores, la conferència ‘Tanis, l’or dels faraons’. L’experta en Egiptologia, resident a Madrid, es desplaçarà a la seua València natal després d’haver oferit amb anterioritat per a la institució cultural tres conferències en línia que van ser visionades per més de 50.000 usuaris en youtube. L’experta en Egiptologia va impartir tres xarrades sobre l’apassionant món d’Egipte: ‘Tutankhamon, la xicoteta gran tomba’ (febrer), ‘Amarna i el seu llegat artístic’ (abril) i ‘Cleopatra, una reina de llegenda i de llegendes’. Aquesta última el passat 21 de juny, dins del cicle de conferències ‘L’Antic Egipte’.

‘Tanis, l’or dels faraons’, l’altre gran tresor d’Egipte podrà seguir-se gratuïtament en format presencial i telemàticament. Per a aquells que vulguen seguir-ho en directe, l’Ateneu obrirà les portes de la Sala d’actes mitja hora abans de la conferència fins a cobrir aforament. A més, la conferència s’emetrà en directe en línia a través de la plataforma Zoom en el següent enllaç, al qual pot accedir en la web de l’Ateneu www.ateneovalencia.es

En línia: https://zoom.us/j/94024376924

Sobre Tanis, l’or dels faraons

Descoberta en el segle XVIII per exploradors francesos, durant molt de temps Tanis no va ser vista més que com un grup de pujols arenosos perduts enmig d’un paratge inhòspit. Més endavant, en la segona meitat del segle XIX, es va emprendre l’excavació del jaciment, però no va ser fins a 1939 quan l’arqueòleg francés Pierre Montet va revelar el gran valor artístic d’aquesta antiga ciutat egípcia, situada en el delta oriental del Nil. Montet va trobar una necròpoli real que contenia les tombes de diversos faraons de les dinasties XXI i XXII. Tres d’elles, acompanyades de fastuosos depòsits funeraris i joies, estaven intactes.