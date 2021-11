L’exposició “Carlos Berlanga, únic i polièdric” ja es pot veure en la Galeria del Tossal fins al 9 de gener

Connect on Linked in

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha presidit la inauguració de la mostra

La Galeria del Tossal ofereix l’exposició “Carlos Berlanga. Únic i Polièdric”, que estarà oberta al públic fins al pròxim 9 de gener. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha presidit la inauguració de la mostra, acompanyada pel comissari, Pablo Sycet, en el marc de les celebracions amb motiu de l’Any Berlanga. Durant l’obertura de l’exposició s’ha presentat també el catàleg elaborat per a l’ocasió.

Es tracta d’una iniciativa al voltant de la figura de Carlos Berlanga, el fill del reconegut cineasta valencià Luis García Berlanga, un artista que, al marge de la importància del seu pare en la cinematografia espanyola i europea, va anar al seu torn “un personatge capital de la cultura del nostre país durant els anys 80 i 90, un artista que va transitar tots els camps de les Belles arts, des de la composició de cançons al dibuix a l’escultura o la pintura”, en paraules de la regidora Gloria Tello.

L’exposició està oberta al públic en l’horari habitual de la galeria, de dimarts a dissabte, de 16.00 a 19.00 hores, i els diumenges, de 10.00 a 14.00 hores. La mostra incorpora nombroses obres i elements que mai abans s’havien exhibit, bé pel seu caràcter més íntim, com la peça plàstica realitzada en quatre mans per pare i fill, o bé per raons de caràcter pràctic. El comissari de la mostra, Pablo Sycet, ha explicat que la proposta “permetrà conéixer, a les persones que s’acosten fins al Tossal, una àmplia selecció de dibuixos i pintures que van entrellaçades per l’embasta emocional de les lletres autògrafes de les cançons de Carlos Berlanga, així com una ‘molt berlanguiana’ galeria de retrats, realitzats pels fotògrafs líders de la generació de Berlanga fill”.

A més, l’exposició inclou també els calcs serigràfics de la seua última obra seriada, la titulada “Personatges en paisatge metafísic”, que va ser realitzada per l’autor en l’últim hivern de la seua vida, i que conformen un document únic, tant per la seua raresa com pel seu gran valor didàctic a l’hora de revelar el seu procés de treball.

El comissari de la mostra, Pablo Sycet, ha explicat que és precisament, “eixe caràcter polifacètic de Carlos Berlanga” el que s’ha volgut recuperar amb esta exposició, que ocupa la Galeria del Tossal dotze anys després de la titulada “Viatge al voltant de Carlos Berlanga”, que es va presentar a València l’any 2009.