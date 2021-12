L’exposició de Playmobil més gran de la Comunitat Valenciana obri les seues portes en el CC Les Amèriques de Torrent

Print This Post

Fins al 8 de gener de 2022 els amants dels clics poden gaudir de tretze diorames amb milers de figures i particpar en el concurs del playmobil amagat



Torrent ha inaugurat en el centre comercial Les Americas l’exposició que acollirà una mostra de diorames de Playmobil, fins al 8 de gener de 2022, la major exposició de playmobils de la Comunitat Valenciana realitzada fins al moment, amb unes instal·lació que ocupen més de 1700 metres quadrats, en la qual aficionats i col·leccionistes de playmobil exhibiran els millors diorames: un total de 13 mostres de diferents temàtiques, més un mercat ambulant per a venedors i col·leccionistes de tots els llocs. “Aquesta és una exposició per a xicotets i majors que no pot faltar en aquestes festes, convertida així en quasi una tradició nadalenca”, comenta la regidora de Cultura, Susi Ferrer.



A diferència d’anteriors edicions, en aquesta ocasió l’exposició se situa en el centre comercial Les Amèriques, en la zona alta de l’avinguda al Vedat. Per a dur a terme aquesta mostra, l’ajuntament de la ciutat ha comptat amb la col·laboració de l’Associació Espanyola de Col·leccionistes Playmobil, Aesclick, que mantindrà aquesta exposició oberta de dilluns a dissabte, de 10.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.30 h, excepte el 24 i el 31, que només estarà obert al matí, igual que els diumenges. Els festius del dia de Nadal, el Primer d’any i el dia de Reis romandrà tancada al públic.



Igual que les dues anteriors edicions, els amants del món Playmobil podran participar en l’entretingut joc del clic amagat, una prova perquè els visitants busquen en els diferents diorames huit figuretes de temàtica variades. Per això, en el punt d’informació habilitat se’ls farà lliurament d’un fullet perquè situen al clic amagat, que depositaran en una urna, participant en un sorteig per a guanyar un dels lots de Playmobil.