L’exposició del Centenari del Valencia CF, ‘Sentiment Etern’, fa la seua primera parada en Catarroja

La Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de Catarroja s’ha vestit amb els colors blanc-i-negres del València CF. Des del 14 de novembre fins al 8 de desembre Catarroja acull l’exposició commemorativa del Centenari del club de Mestalla, que fa la primera parada en el nostre municipi.

Aquest dijous ha tingut lloc la inauguració que ha comptat amb representants del club i les penyes, així com l’ambaixador del club i catarrogí Ricardo Arias que ha portat per a l’ocasió, la Copa del Rei aconseguida pel València CF el mes de maig passat en l’Estadi Benito Villamarín de Sevilla. Un trofeu que va fer les delícies de desenes de seguidors que no es van voler perdre el primer dia de l’exposició valencianista.

Aprofitant la visita de la llegenda valencianista Ricardo Arias a la qual va ser la seua casa, la Fundació del València CF va voler fer-li lliurament de l’acta fundacional del club, un reconeixement que es va unir a la insígnia del poble de Catarroja que també va rebre el jugador que més vegades ha vestit els colors del club de Mestalla, de la mà de l’alcalde, Jesus Monzó.

Després d’acabar la inauguració de l’exposició, la ràdio oficial del club, amb Manolo Mas i Josep Rovira, han realitzat el seu programa a l’Ajuntament amb gran afluència de públic que va poder participar en un sorteig de regals per part de la Fundació del València CF.

L’exposició del València recorre els 100 anys d’història del club, amb elements icònics com la samarreta de Mario Alberto Kempes amb la qual el Valencia CF es va alçar amb la Copa del Rei de 1979 o el títol de millor equip del Món en el 2004. Finalment, recordar que l’exposició estarà oberta al públic als matins, dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 hores i a les vesprades de dimarts a diumenge de 17.30 a 20 hores.