L’exposició ‘Galàxia Hung’ es prorroga fins al 18 d’abril en els exteriors de la Ciutat dels Arts i els Ciències

Més de 60 parelles celebren Sant Valentí en la Ciutat de les Arts i les Ciències amb la promoció ‘L’amor del cigne’ en Instagram

L’exposició d’escultures ‘Galàxia Hung’, que està instal·lada en els exteriors de la Ciutat dels Arts i els Ciències, es podrà visitar fins al 18 d’abril. Aquesta mostra reuneix un total de 14 escultures, deu d’elles instal·lades en el Passeig de l’Art del Umbracle i quatre en el llac nord del Hemisfèric. Es tracta d’obres inspirades en la cultura taiwanesa i la vida quotidiana de Taiwan, amb els colors brillants que s’observen en els patrons tradicionals taiwanesos.

Aquesta galàxia està habitada per una infinitat d’animals, tots ells amb una percepció colorista i amb una visió molt oriental expressada en aqueixos meticulosos dibuixos que acompanyen a les escultures instal·lades en la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Promoció Dia dels Enamorats

Més de 60 persones han participat en la promoció 2×1 en Instagram per a aconseguir una entrada gratuïta per al Museu dels Ciències o el Hemisfèric. Les persones que vulguen convidar a la seua parella a visitar la Ciutat de les Arts i les Ciències han de seguir el compte oficial de la Ciutat de les Arts i les Ciències en Instagram i publicar una foto de l’escultura ‘L’amor del cigne’ de l’exposició ‘Galàxia Hung’ com a post o story amb l’etiqueta #amorCAC i etiquetant a @ciudadartesciencias.

Per missatge privat, les persones participants rebran el full volant 2×1 que hauran de mostrar en les taquilles del Museu dels Ciències o en el Hemisfèric. Es podrà participar fins al 28 de febrer i el full volant és vàlid fins al 31 de març de 2021.

La parella de cignes inclinats entre si de manera elegant crea la forma de cor i destaca en el llac del Hemisfèric, com a part de l’exposició ‘Galàxia Hung’ que, des de la seua inauguració el mes de desembre passat, s’ha convertit en un dels punts de foto destacats de la ciutat a València en Instagram.