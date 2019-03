L’exposició ‘Insostenible. Camí cap a la sostenibilitat’ recala a Almussafes

Connect on Linked in

La Biblioteca Pública Municipal va acollir el passat divendres 22 de març la inauguració d’aquesta iniciativa del Fons Valencià per la Solidaritat

Dins d’aquest projecte, que estarà disponible fins al divendres 29 de març, es va oferir el dissabte 23 una sessió de contacontes teatralitzada

Des del passat divendres 22 de març i fins al divendres 29, estarà disponible a la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes l’exposició ‘Insostenible. Camí cap a la sostenibilitat’, un projecte del Fons Valencià per la Solidaritat amb el qual es busca aprofundir en els objectius establits per l’ONU en l’Agenda 2030, document que recull els objectius a aconseguir abans d’aqueixa data per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a totes les persones d’una manera sostenible. La inauguració del projecte, que va incloure una sessió de contacontes per al passat dissabte 23 de març a les 11.30 hores, es va celebrar el divendres 22 a la vesprada.

L’alumnat de Primària i Secundària d’Almussafes té una cita fins al pròxim divendres 29 de març amb el projecte ‘Insostenible. Camí cap a la sostenibilitat’, una iniciativa del Fons Valencià per la Solidaritat cofinançada per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana amb la qual es busca conscienciar a la ciutadania del paper de la societat en la consecució d’un món més respectuós i inclusiu d’acord amb l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i, concretament, amb l’objectiu número 12 d’aquest document.

La iniciativa, que ja ha visitat nombroses localitats de la Comunitat Valenciana, arriba ara a Almussafes, on romandrà durant una setmana completa. El passat divendres 23 de març es va dur a terme a la Biblioteca Pública Municipal la inauguració de l’exposició, acte que va estar presidit per la representant municipal en l’associació, Paqui Oliver. L’edil ressalta “la importància de continuar lluitant perquè totes les persones puguen viure amb dignitat i per a fer el nostre entorn més habitable i respectuós amb el planeta, que no deixa de ser la nostra casa, una casa que hi ha cuidar amb cura, no solament per nosaltres sinó també per les futures generacions”.

La mostra, que se centra en difondre l’objectiu número 12 planteja la necessitat de modificar els nostres hàbits de consum per a fer-los més respectuosos amb el medi ambient, podrà visitar-se en la citada infraestructura de dilluns a divendres de 10 a 13.30 hores i de 16.30 a 20 hores. “Amb aquesta exposició tenim una nova oportunitat de conéixer tot el que podem fer per a frenar la deterioració del planeta, amb accions que estan a la nostra mà, convertint-nos en agents actius per a un canvi de mentalitat necessari si volem mantindre i fins i tot millorar la nostra qualitat de vida”, comenta Oliver.

Emmarcada en aquest projecte, el dissabte 23 de març a les 11.30 hores es va dur a terme a la biblioteca una sessió de contacontes teatralitzada titulada ‘Buscarem un tresor’, activitat que va estar a càrrec d’Elisa M. Matallín i a la qual va poder accedir-se de forma gratuïta.