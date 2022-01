L’exposició que recupera l’homenatge que València va rendir a Blasco Ibáñez fa un segle, romandrà oberta fins el 27 de febrer

Connect on Linked in

La regidora Glòria Tello invita la ciutadania per visitar la mostra “Una ploma que va conquistar el món” per acostar-se a l’obra i vida de l’escriptor

L’exposició “Vicente Blasco Ibáñez (1921-2021): una ploma que va conquistar el món” romandra oberta al públic fins diumenge 27 de febrer. Esta mostra, habilitada a la Sala Municipal d’Exposicions, situada al edifici consistorial, amb entrada pel carrer de l’Arquebisbe Mayoral, repassa la trajectòria de l’autor amb fotos, pintures, publicacions, cartes i distincions. Des de la seua apertura, a finals del passat novembre, l’han visitada més d’un centenar de persones al mes (337). La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha fet hui una crida la ciutadania “perquè gaudisca d’esta oportunitat d’acostar-se a l’obra i memòria d’un home que sempre va lluitar per les llibertats, i que a més va donar testimoniatge de l’estret vincle que l’unia a València pertot arreu”.

La regidora ha recordat que esta mostra “sorgeix com a commemoració del centenari de la setmana d’homenatges que la ciutat de València va tributar al seu novel·lista més internacional, a l’any 1921, després de l’èxit clamorós aconseguit per l’escriptor en la seua aventura americana”. “Es tracta d’una iniciativa amb una orientació alhora retrospectiva i prospectiva, ja que, a més d’evocar una efemèride de la qual ara es compleixen cent anys, deixa obertes les portes a projectes futurs, en els quals és possible rastrejar la pervivència del llegat blasquista en l’imaginari col·lectiu valencià”, ha afegit.

Glòria Tello ha rememorat, per exemple, que va ser en 1921, “quan, per la duració dels festejos i la multitudinària assistència a les activitats programades, l’escriptor va sentir segurament més de més a prop l’estima de l’Ajuntament de València i dels pobles de la província que es van sumar a la celebració del seu èxit internacional”. D’altra banda, la regidora ha detallat el procés de gestació i realització d’este projecte expositiu de commemoració, “que ha anat creixent des del moment inicial de la seua concepció com una mostra temporal que tindria seu a la Casa-Museu Blasco Ibáñez, i ha acabat passant, per les seues dimensions, a este recinte expositiu més gran, perquè poguera acollir més àmpliament el discurs projectat”.

Tello ha destacat l’interés dels fons aportats pels organismes municipals, tant dels museus de la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, com d’altres pertanyents a les regidories d’Acció Cultural i Cultura Festiva, així com també els subministrats per la Fundació Centre d’Estudis Blasco Ibáñez, “una documentació desconeguda per a moltes persones investigadores”, ha subratllat.

“Esta és la principal vàlua de l’exposició, en la qual s’ha tractat, d’una banda, de recuperar una fita cultural de gran importància en l’imaginari col·lectiu del poble valencià; i per un altre, d’anar més enllà en el temps, fins a trobar-nos amb un projecte com el del museu del Folklore i d’Etnologia, que està en les arrels de la museografia moderna de la ciutat”, ha explicat la regidora.

Tres blocs de continguts

L’exposició organitza el seu discurs en tres grans blocs de continguts. En el primer, es reflecteix el període temporal que va conduir Blasco Ibáñez des de les ombres de la seua aventura argentina fins a les llums del seu triomf apoteòsic als Estats Units, en 1919-1920, motiu pel qual l’Ajuntament de València i els casinos i associacions republicanes de la ciutat van decidir rendir-li un “fervorós” homenatge. El segon bloc se centra en la descripció d’uns fastos que van durar molts dies i incorpora els itineraris recorreguts per l’escriptor i la repercussió dels homenatges en la premsa local, nacional i internacional. Finalment, la mostra se centra en tercer lloc en el projecte d’un museu del Folklore i Etnografia, del qual Blasco va ser promotor, i que seria germen altres espais museogràfics que enriquixen hui la vida cultural de la ciutat.

A més, s’han rescatat per a ser exhibits per primera vegada diversos documents d’interés, procedents de l’Arxiu Històric de l’Ajuntament, i així mateix, i amb l’objectiu de rememorar cèlebres motius efímers d’aquella Setmana d’homenatges, s’ha inclòs la reproducció a escala de l’arc triomfal alçat al carrer de La Pau i de tres maquetes, elaborades en 3D, que imiten a algunes de les que van desfilar pels carrers de València el 21 de maig de 1921.