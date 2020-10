L’exposició sobre Carmelina Sánchez-Cutillas arriba a Alzira del 23 al 30 d’octubre

Connect on Linked in

Paral·lelament tindran lloc xarrades sobre la seua figura als centres educatius a càrrec de Pura Santacreu

Este treball conjunt de l’Àrea de Cultura i la d’Educació oferix una visió integral de l’autora i la seua obra

La Casa de la Cultura d’Alzira obri les portes des del 23 fins al 30 d’octubre a l’exposició itinerant «Carmelina Sánchez-Cutillas. Des de les fronteres del silenci», una iniciativa conjunta de les regidores de Cultura i d’Educació i Infància que proposen la instal·lació d’esta exposició conjuntament amb activitats de caire formatiu per a tots els públics, però en especial perquè l’alumnat dels centres educatius puga assolir un coneixement integral de l’autora valenciana.



Carmelina Sánchez-Cutillas, escriptora de l’any 2020-21, és una autora del segle XX que en plena dictadura emprén la seua obra en valencià en camps com ara la prosa, la poesia (terreny literari en què va destacar), la investigació i la historiografia. L’exposició itinerant, de titularitat de l’Acadèmia Valenciana de Cultura, està organitzada per la Regidoria de Cultura i compta amb material didàctic i bibliogràfic complementari. Des de la Regidoria de Cultura, el responsable de l’àrea, Alfred Aranda, s’ha mostrat molt satisfet de poder mostrar esta exposició: “Es tracta d’una proposta que revela la figura de la Carmelina, autora amb una profunda consciència de gènere i ressenya la memòria de les dones al llarg de dècades, amb una poètica de rebel·lia i de reivindicació de la identitat valenciana”.



Per la seua banda, des de la Regidoria d’Educació i Infància s’han iniciat una sèrie de xarrades que es realitzaran simultàniament, en els centres educatius d’Alzira, a càrrec de la professora Pura Santacreu. La setmana del 26 al 30 d’octubre i coincidint amb el període d’exposició, Santacreu portarà a terme una sèrie de ponències destinades especialment als alumnes de quart d’ESO, per a les quals comptarà amb material complementari oferit per l’AVL, que tenen com a objectiu que l’alumnat complemente i aprofundisca en els diversos aspectes de l’exposició i de la figura de l’escriptora. A més, també serà l’encarregada de conduir l’acte d’inauguració el dia 26 d’octubre a les 19 hores a la Casa de la Cultura amb entrada lliure.



Segons assenyala Maria Calvo, regidora de l’Àrea d’Educació, “amb estes activitats coordinades volem oferir la possibilitat que els alumnes coneguen de manera integral Carmelina Sánchez-Cutillas, una creadora cabdal, d’una generació silenciada, amb una magnífica producció literària, historiogràfica, investigadora i documental, que va prendre la ferma decisió de crear i publicar tota la seua obra en valencià i que es va comprometre amb la cultura, la tradició valenciana i el feminisme”.



L’exposició estarà oberta fins al 30 d’octubre a la Casa de Cultura i per accedir-hi cal l’ús de mascareta i es recomana seguir les indicacions del personal de la Casa de la Cultura en matèria de seguretat i prevenció de la Covid.