L’exposició València en blanc i negre II, al MUPA

Noves imatges històriques s’exposen durant el mes d’octubre al Museu del Palmito quant l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Aldaia presenta la nova programació

El Museu del Palmito d’Aldaia acull la segona part d’una exposició molt interessant durant el mes d’octubre. Una nova mostra que pretén apropar al públic visitant una sèrie d’imatges que descobreixen la ciutat de València, els seus paisatges i la seua gent, en el període de temps transcorregut entre finals del segle XIX fins als anys 60 del segle XX procedents de les col·leccions de Javier Aura i José Huguet. És ‘València en blanc i negre II’.

Les fotografies, pertanyents a la Col·lecció Tívoli i l’Arxiu Huguet, ensenyen una retallada de la ciutat viscuda, amb els seus escenaris urbans i les persones que van transitar per ells, les diferents activitats econòmiques que van desplegar per poder viure, les variades formes en què les manifestacions festives es presenten per celebrar i honorar els seus sants patrons (Falles, Sant Vicent Ferrer…), la Setmana Santa, el Corpus Christi, o els espectacles organitzats al voltant de la Fira de Juliol, els esdeveniments esportius que començaven a tenir un seguiment massiu o els actes commemoratius sobre les figures de Jaume I o Vicente Blasco Ibáñez.

Una nova opció cultural a Aldaia que es pot visitar ja fins al 30 d’octubre de 2021 en horari d’obertura del museu ubicat al carrer de l’Església.