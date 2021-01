L’FDM de Torrent impulsa una nova manera de practicar esport a casa amb classes virtuals monitorades en directe

Els torrentins i torrentines podran seguir en forma gràcies a les noves tecnologies i a un programa d’activitats que començaran dilluns que ve

En l’actual situació d’estat d’alarma, i amb l’entrada en vigor de noves mesures per a contindre l’expansió del COVID-19, i suposen l’accés a instal·lacions esportives, l’Ajuntament de Torrent, a través de la Fundació Esportiva Municipal, i en col·laboració amb GD Esports, posa en marxa un nou projecte que pretén facilitar la pràctica esportiva dels qui no volen renunciar als beneficis d’un estil de vida saludable.

Amb aquest objectiu, l’FDM posa a la disposició dels veïns de Torrent una nova manera de practicar diverses activitats i exercicis físics, des de casa i amb l’ajuda dels monitors que dirigeixen cada activitat. “Es tracta d’accedir a una classe en directe, com si estiguérem en el gimnàs, amb la possibilitat d’interactuar de manera virtual amb el monitor o amb els companys”, explica Susi Ferrer, regidora d’Esports.

Aquesta nova iniciativa impulsada per l’àrea d’Esports naix mantenint el mateix esperit de la plataforma ‘Torrent en forma’ (www.torrentenforma.es), que es va posar en marxa durant els primers dies del confinament domiciliari durant el primer estat d’alarma per a poder donar una alternativa als veïns i veïnes de Torrent que volgueren mantindre les seues rutines.

En aquesta nova aventura esportiva virtual, els monitors de GD Esports ens ofereixen unes sessions en directe amb les classes o activitats esportives que, dues vegades per setmana, s’emetran des de les instal·lacions de l’aula polivalent del pavelló municipal El Vedat de Torrent.

Per a participar en aquestes reunions virtuals és necessària la inscripció prèvia com a usuari/a de la FDM, perquè l’accés a la videoconferència es fa amb l’enllaç que cada usuari/a rebrà en el seu correu electrònic, on s’indica l’adreça específica per a la connexió i l’hora de cadascuna de les classes que estan programats. D’aquesta manera, es limita el nombre de persones en cada activitat -com succeeix en les classes presencials- i es facilita la interacció entre tots els participants, i del monitor amb els seus alumnes. Així que només es necessita disposar d’un compte de correu electrònic i un dispositiu amb el qual connectar-se en directe a les videoconferències grupals, ja siga amb un telèfon mòbil, una tauleta o un pc, per a poder gaudir de les classes.

Per a inscriure’s com a usuari de la Fundació Esportiva Municipal podem dirigir-nos a la seua pròpia pàgina web en www.fdmtorrent.com i en la ‘àrea d’abonats’ buscar l’opció ‘inscripció’, o bé contactar amb les oficines de la fundació per a sol·licitar cita prèvia, en el telèfon 961 562 346, on ens atendran en horari de 09.00 a 13.00, de dilluns a divendres.

Una iniciativa en la qual destaca sobretot la novetat de l’accés a la pràctica esportiva mitjançant l’ús de les noves tecnologies i que, al mateix temps, permet als ciutadans adaptar les seues rutines a les restriccions i limitacions d’aquesta nova situació.