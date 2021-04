L’FDM organitza un concurs en Kahoot per a celebrar el dia de l’esport a Torrent

Connect on Linked in

Esportistes i clubs de la localitat podran demostrar quant saben

de l’esport en Torrent

L’Ajuntament de Torrent, per mitjà de la Fundació Esportiva Municipal, amb motiu de la celebració del dia de l’esport, promou per al dia 6 d’abril un concurs en l’aplicació Kahoot, dirigit als esportistes de la ciutat perquè demostren el seu coneixement del passat històric esportiu relacionat amb el nostre municipi.



L’FDM enviarà un enllaç per mediació de les xarxes socials als esportistes que vulguen participar –qualsevol xiquet o xiqueta de Torrent, majors de 8 anys i que practiquen alguna especialitat esportiva- perquè s’inscriguen en aquesta prova i participen en el concurs. Els clubs esportius rebran també un correu perquè puguen facilitar als seus afiliats la inscripció al concurs.

La regidora d’Esports, Susi Ferrer, anima a tots els esportistes de Torrent a participar en aquesta “original iniciativa amb la qual pretenem celebrar un dia assenyalat en una ciutat que ‘viu l’esport’ d’una manera intensa, i al mateix temps promocionar les nostres instal·lacions, clubs i esportistes més importants”.

Els participants hauran de completar el formulari de registre de l’aplicació Kahoot i, a més, contestar a les preguntes del test que els plantege aquest concurs de la forma més ràpida possible.

Pel que respecta als premis, els participants del concurs que obtinguen una major puntuació en la prova rebran una targeta regale Decathlon per valor de 150, 100 i 50 euros per als tres primers i un quart premi de 25 entrades per a gaudir del Parc Aquàtic Vedat per al club amb més participació en la prova.

Les bases del concurs es podran consultar en la pàgina web de la FDM www.fdmtorrent.es.