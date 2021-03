L’hemicicle de l’ajuntament de València acull la celebració del Dia Internacional del Voluntariat de Protecció Civil

Print This Post

El Dia Internacional del Voluntariat de Protecció Civil s’ha commemorat a l’hemicicle municipal de l’ajuntament de València amb presència de l’alcalde, Joan Ribó, del regidor de Protecció Civil, Aarón Cano, els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo i regidors de tots els grups municipals, entre d’altres personalitats.

L’agrupació de voluntaris de Protecció Civil de València es va crear el 1984 i està formada per 68 persones, que en l’últim any han destinat vora 17.000 hores del seu temps a 760 actuacions distintes. A les 68 persones cal sumar 21 pròximes incorporacions de voluntaris i voluntàries que han completat la sisena edició del curs bàsic de voluntariat, que els forma en matèries com primers auxilis, assistència psicològica, trànsit, persones desaparegudes, protecció del medi ambient i lluita contra els incendis forestals.

Joan Ribó ha destacat especialment el seu treball contra la pandèmia de la covid-19 des de la primera línia de la lluita.

El regidor de Protecció Civil, Aarón Cano, ha donat les gràcies als voluntaris i voluntàries perquè son l’exemple perfecte del que el govern municipal entén com a ciutadans i ciutadanes actius i implicats amb la seua ciutat.