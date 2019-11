L’Hemicicle Municipal de València ha acollit esta vesprada l’acte de lliurament del premi “XIII Certamen Mèdic

L’alcalde, Joan Ribó, ha destacat «el suport del govern municipal per a impulsar el talent científic i investigador que contribueix al bé comú»



L’Hemicicle Municipal ha acollit esta vesprada l’acte de lliurament del premi “XIII Certamen Mèdic. Reconeixement a tota una vida professional” a la metgessa Ana Lluch, Filla Adoptiva de la Ciutat de València. L’alcalde, Joan Ribó, ha participat en l’homenatge, organitzat per la Fundació del Col·legi Oficial de Metges de València i l’Ajuntament de València.



Acompanyat del regidor de Salut i Consum Responsable, Emiliano García, i altres membres de l’equip de govern, l’alcalde ha donat la benvinguda a la guardonada, i ha subratllat la voluntat del Consistori de «sumar-se a este reconeixement a la dedicació i el treball de la científica Anna Lluch per a salvar vides». Tal com ha manifestat l’alcalde, «amb les seues investigacions i la seua humanitat, la doctora Lluch ha donat esperança a milers de dones que han lluitat i han superat el càncer de mama. Una trajectòria d’estudi, de consultes, de diagnòstics i de tractaments que encara manté activa. El seu compromís i esforç inesgotables l’han convertida en un referent nacional i internacional en l’àmbit de l’oncologia mèdica».



Durant la seua intervenció, Ribó ha subratllat que esta XIII edició del premi «segella un any més la col·laboració entre l’Ajuntament i el col·lectiu mèdic, i constitueix una mostra del suport del govern municipal a impulsar el talent científic i investigador que contribueix al bé comú».



A més, l’alcalde ha destacat la trajectòria d’Anna Lluch, «un dels exemples més clars –i no solament a València– del treball en el camp de la ciència i la investigació, i també de l’empatia, la sensibilització i el suport social, que la nostra societat lliura contra el càncer en general i contra el càncer de mama en particular, un dels més freqüents entre les dones, però que està aconseguint millors resultats per a superar-lo amb una detecció precoç». «Poques paraules causen tant por com la paraula càncer, i poques lluites mobilitzen tant com la que té com objectiu contribuir a combatre eixa malaltia, donar suport a qui la pateix i ajudar-los, homes, dones, xiquets i xiquetes que, sens dubte, necessiten professionals de la medicina com la valenciana Anna Lluch», ha conclòs.



L’acte ha comptat amb la presència de la consellera de Sanitat, Ana Barceló; la rectora de la Universitat de València, Maria Vicente Mestre, i la presidenta del Col·legi Oficial de Metges de València, Mercedes Hurtado.