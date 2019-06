L’historiador Mossèn Andrés de Sales Ferri, dona tot el seu patrimoni històric escrit de Sueca a la Biblioteca Municipal del poble

Connect on Linked in

La Biblioteca Municipal de Sueca rep la donació del patrimoni històric escrit de la població per part del seu mentor Mossén Andrés de Sales Ferri

Mossén Andrés de Sales dona de manera gratuïta tota la seua col·lecció personal d’hemeroteca escrita i fotografies de Sueca a la seua Biblioteca Municipal

Una col·lecció de més de 63 llibres, 70 arxivadors i fotografies que daten de 1880.

El saló principal de la Biblioteca Municipal de Sueca, ha acollit hui l’acte d’entrega per part del retor Mossén Andrés de Sales Ferri, de la seua col·lecció personal de llibres, fotografies i impresos amb informació de la localitat.

Un acte molt emotiu, en el que el retor dona tot el seu treball d’anys de manera gratuïta en benefici de l’arxiu històric del seu propi poble

Un total de 63 llibres, 70 arxivadors plens d’informació i fotografies que daten de 1880.

L’acte ha estat presidit per Raquel Tamarit actual alcaldessa en funcions de Sueca, Vicent Baldovi actual regidor de cultura en funcions , Toni Carrasquer , director de la Biblioteca Municipal de Sueca i el mateix Andrés Mossèn.

El retor nascut a Sueca i director de l’Arxiu de Religiositat de l’arquebisbat de València des de fa 23 anys, molt emocionat, ha parlat del procés d’anys de recopilació de la informació, i els motius que l’han portat a triar este moment per deixar el seu llegat a la població de Sueca.

També ha parlat de com ha arribat a fer una col·lecció tan gran i tan important, i de com s’ha nodrit de la informació necessària per a portar-lo a cap.

Raquel Tamarit actual alcaldessa en funcions de Sueca, present en l’acte, reconeix el tresor que gràcies a Andres de Sales, guardara Sueca, pel futur.

Toni Carrasquer , director de la Biblioteca Municipal de Sueca, ha comentat que després de l’organitzacio de tot l’arxiu i documents, donats per Sales, la seua consulta serà publica, per a tots els ciutadans.

Per a Vicent Baldoví actual regidor en funcions de l’ajuntament de Sueca, l’acte ha tingut una càrrega d’emoció encara més gran per tractar-se de l’acomiadament de la seua tasca com a regidor de l’ajuntament, els seus companys han tingut paraules molt emotives per a la seua persona.

Un arxiu que sense dubte dona a Sueca un llegat del passat convertit en un tresor per al futur.