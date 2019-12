L’històric rellotge de la Casa de la Cultura de Torrent marcarà l’inici de l’Any Nou

Connect on Linked in

Les obres de restauració del rellotge situat en la façana de la Casa de Cultura han finalitzat en el termini previst per l’Ajuntament de Torrent garantint el seu correcte funcionament. Els torrentinos i torrentinas ja poden veure i escoltar l’hora en aquesta emblemàtica peça després de diversos anys en desús. Per això, enguany serà aquest el rellotge encarregat de marcar les últimes campanadas de l’any.



El projecte de restauració de l’emblemàtica peça, dut a terme per una empresa especialitzada que va desmuntar i va traslladar el rellotge als seus tallers, va consistir en la neteja i poliment de les peces i la seua posterior reparació (o fabricació en cas necessari). Igualment, es van afegir contrapesos, motor per a remunte de pesos de moviment i tocs horaris. Entre les actuacions s’incloïa també la restauració de la bancada de fusta i la pintura amb tractament d’estructura on se situa la campana.



Aquesta nit de cap d’any s’espera que centenars de veïns i veïnes de la localitat i voltants es reunisquen als peus de la Casa de la Cultura per a acomiadar el 2019 seguint les 12 campanadas en l’històric rellotge. Seguidament, després del cava, el raïm, les felicitacions i l’alegria de tindre per davant 12 mesos nous, els veïns i veïnes es dirigiran a la Carpa de Nadal per a seguir amb la festa de cap d’any, organitzada per les capitanies mora i cristiana de la FMCT: Alfaquies i Contrabandistes.